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Лидер друзов высказался за сотрудничество с Россией
Лидер друзов высказался за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.02.2022
Лидер друзов высказался за сотрудничество с Россией
Накопленный опыт и взаимодействие духовных организаций Израиля и России способствует победе над экстремизмом, заявил РИА Новости председатель Высшего... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:41
2022-02-16T18:41
2022-02-16T18:41
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Накопленный опыт и взаимодействие духовных организаций Израиля и России способствует победе над экстремизмом, заявил РИА Новости председатель Высшего религиозного совета друзов Израиля (этноконфессиональной группы арабов, живущих преимущественно на Ближнем Востоке) шейх Моафак Тариф."После встречи с руководством мусульманской общины Соборной мечети Москвы, мы с ними пришли к мнению, что мы преследуем одни и те же цели и задачи. В первую очередь, это касается работы с молодежью, активизации работы на ниве просвещения и образования и, что особенно важно, - это борьба с экстремизмом", - сказал Моафак Тариф.По его словам, в профилактике экстремизма и терроризма крайне важна поддержка госструктур."Духовным управлениям в одиночку сложно победить дискредитирующие ислам явления. В Израиле и, как я убедился лично, в России работа по искоренению чуждых нашей религии явлений поставлена именно на государственный уровень", - добавил шейх.
https://ria.ru/20211022/izrail-1755747880.html
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