https://ria.ru/20220216/druzy-1773160786.html

Лидер друзов высказался за сотрудничество с Россией

Лидер друзов высказался за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.02.2022

Лидер друзов высказался за сотрудничество с Россией

Накопленный опыт и взаимодействие духовных организаций Израиля и России способствует победе над экстремизмом, заявил РИА Новости председатель Высшего... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:41

2022-02-16T18:41

2022-02-16T18:41

религия

москва

россия

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d65271cabdb9e9db59154db61e22c90.jpg

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Накопленный опыт и взаимодействие духовных организаций Израиля и России способствует победе над экстремизмом, заявил РИА Новости председатель Высшего религиозного совета друзов Израиля (этноконфессиональной группы арабов, живущих преимущественно на Ближнем Востоке) шейх Моафак Тариф."После встречи с руководством мусульманской общины Соборной мечети Москвы, мы с ними пришли к мнению, что мы преследуем одни и те же цели и задачи. В первую очередь, это касается работы с молодежью, активизации работы на ниве просвещения и образования и, что особенно важно, - это борьба с экстремизмом", - сказал Моафак Тариф.По его словам, в профилактике экстремизма и терроризма крайне важна поддержка госструктур."Духовным управлениям в одиночку сложно победить дискредитирующие ислам явления. В Израиле и, как я убедился лично, в России работа по искоренению чуждых нашей религии явлений поставлена именно на государственный уровень", - добавил шейх.

https://ria.ru/20211022/izrail-1755747880.html

москва

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, израиль