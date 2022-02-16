https://ria.ru/20220216/donbass-1773181411.html

В ДНР заявили, что морпехи ВСУ тренируются вести бои в городских условиях

В ДНР заявили, что морпехи ВСУ тренируются вести бои в городских условиях - РИА Новости, 16.02.2022

В ДНР заявили, что морпехи ВСУ тренируются вести бои в городских условиях

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения морской пехоты вооружённых сил Украины тренируются... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:41

2022-02-16T17:41

2022-02-16T17:41

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения морской пехоты вооружённых сил Украины тренируются вести бои в городских условиях.Представитель Народной милиции ДНР пояснил, что несмотря на уменьшение количества провокаций со стороны украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе, продолжаются мероприятия по подготовке к наступательной операции."С этой целью в 36-й бригаде морской пехоты (вооружённых сил Украины - ред.) с личным составом 1-го батальона прошли занятия с ночными стрельбами по теме: "Бой в городских условиях", а боевики 501-го батальона морской пехоты отрабатывали десантирование на берег в ночное время суток", - сказал журналистам представитель ведомства.

https://ria.ru/20220215/donbass-1773015633.html

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донецкая народная республика

украина

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр