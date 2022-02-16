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В ДНР заявили, что морпехи ВСУ тренируются вести бои в городских условиях
В ДНР заявили, что морпехи ВСУ тренируются вести бои в городских условиях - РИА Новости, 16.02.2022
В ДНР заявили, что морпехи ВСУ тренируются вести бои в городских условиях
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения морской пехоты вооружённых сил Украины тренируются... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:41
2022-02-16T17:41
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения морской пехоты вооружённых сил Украины тренируются вести бои в городских условиях.Представитель Народной милиции ДНР пояснил, что несмотря на уменьшение количества провокаций со стороны украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе, продолжаются мероприятия по подготовке к наступательной операции."С этой целью в 36-й бригаде морской пехоты (вооружённых сил Украины - ред.) с личным составом 1-го батальона прошли занятия с ночными стрельбами по теме: "Бой в городских условиях", а боевики 501-го батальона морской пехоты отрабатывали десантирование на берег в ночное время суток", - сказал журналистам представитель ведомства.
https://ria.ru/20220215/donbass-1773015633.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:41 16.02.2022
 
В ДНР заявили, что морпехи ВСУ тренируются вести бои в городских условиях

В ДНР заявили, что украинские морпехи тренируются вести бои в городских условиях

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения морской пехоты вооружённых сил Украины тренируются вести бои в городских условиях.
Представитель Народной милиции ДНР пояснил, что несмотря на уменьшение количества провокаций со стороны украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе, продолжаются мероприятия по подготовке к наступательной операции.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 22:37
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины
"С этой целью в 36-й бригаде морской пехоты (вооружённых сил Украины - ред.) с личным составом 1-го батальона прошли занятия с ночными стрельбами по теме: "Бой в городских условиях", а боевики 501-го батальона морской пехоты отрабатывали десантирование на берег в ночное время суток", - сказал журналистам представитель ведомства.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
11:12
ВСУ отрабатывают эвакуацию раненых, заявили в ЛНР
 
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