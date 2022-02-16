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https://ria.ru/20220216/donbass-1773068039.html
Киев отправил в Донбасс бойцов с американским оружием, заявили в ЛНР
Киев отправил в Донбасс бойцов с американским оружием, заявили в ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022
Киев отправил в Донбасс бойцов с американским оружием, заявили в ЛНР
Киев отправил в зону проведения операции в Донбассе бойцов, обученных применять противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW и американские гранатометы (РПГ)... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:15
2022-02-16T11:29
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Киев отправил в зону проведения операции в Донбассе бойцов, обученных применять противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW и американские гранатометы (РПГ) М141, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис."Из 184-го учебного центра национальной академии сухопутных войск населенного пункта Старичи в зону операции объединенных сил (ООС) направлена группа военнослужащих 24-й бригады, прошедших обучение по использованию шведских ПТРК NLAW и американских РПГ М141", - сказал Микужис.
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
11:15 16.02.2022 (обновлено: 11:29 16.02.2022)
 
Киев отправил в Донбасс бойцов с американским оружием, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что Киев отправил в Донбасс бойцов, обученных применять ПТРК Nlaw

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова
Украинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Киев отправил в зону проведения операции в Донбассе бойцов, обученных применять противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW и американские гранатометы (РПГ) М141, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.
"Из 184-го учебного центра национальной академии сухопутных войск населенного пункта Старичи в зону операции объединенных сил (ООС) направлена группа военнослужащих 24-й бригады, прошедших обучение по использованию шведских ПТРК NLAW и американских РПГ М141", - сказал Микужис.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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