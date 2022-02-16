https://ria.ru/20220216/donbass-1773068039.html
Киев отправил в Донбасс бойцов с американским оружием, заявили в ЛНР
Киев отправил в Донбасс бойцов с американским оружием, заявили в ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022
Киев отправил в Донбасс бойцов с американским оружием, заявили в ЛНР
Киев отправил в зону проведения операции в Донбассе бойцов, обученных применять противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW и американские гранатометы (РПГ)... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:15
2022-02-16T11:15
2022-02-16T11:29
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Киев отправил в зону проведения операции в Донбассе бойцов, обученных применять противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW и американские гранатометы (РПГ) М141, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис."Из 184-го учебного центра национальной академии сухопутных войск населенного пункта Старичи в зону операции объединенных сил (ООС) направлена группа военнослужащих 24-й бригады, прошедших обучение по использованию шведских ПТРК NLAW и американских РПГ М141", - сказал Микужис.
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РИА Новости
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
11:15 16.02.2022 (обновлено: 11:29 16.02.2022)
Киев отправил в Донбасс бойцов с американским оружием, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что Киев отправил в Донбасс бойцов, обученных применять ПТРК Nlaw