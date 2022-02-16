https://ria.ru/20220216/donbass-1773068039.html

Киев отправил в Донбасс бойцов с американским оружием, заявили в ЛНР

Киев отправил в Донбасс бойцов с американским оружием, заявили в ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022

Киев отправил в Донбасс бойцов с американским оружием, заявили в ЛНР

Киев отправил в зону проведения операции в Донбассе бойцов, обученных применять противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW и американские гранатометы (РПГ)... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:15

2022-02-16T11:15

2022-02-16T11:29

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772663734_0:206:3026:1908_1920x0_80_0_0_a36a15a983920ebdc7b4a4fd38a1acd7.jpg

ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Киев отправил в зону проведения операции в Донбассе бойцов, обученных применять противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW и американские гранатометы (РПГ) М141, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис."Из 184-го учебного центра национальной академии сухопутных войск населенного пункта Старичи в зону операции объединенных сил (ООС) направлена группа военнослужащих 24-й бригады, прошедших обучение по использованию шведских ПТРК NLAW и американских РПГ М141", - сказал Микужис.

https://ria.ru/20220216/tanki-1773051252.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика