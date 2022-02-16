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ВСУ развернули в Донбассе пункты наведения авиации, заявили в ЛНР
ВСУ развернули в Донбассе пункты наведения авиации, заявили в ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022
ВСУ развернули в Донбассе пункты наведения авиации, заявили в ЛНР
Вооруженные силы Украины разворачивают в Донбассе дежурные пункты наведения авиации, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:09
2022-02-16T11:11
в мире
ситуация в днр и лнр
лисичанск
киев
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины разворачивают в Донбассе дежурные пункты наведения авиации, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис."C 13 февраля текущего года в населенных пунктах Лисичанск и Лиман (подконтрольных Киеву - ред.) на базе отдельных радиолокационных рот первой радиотехнической бригады ВСУ развернуты дежурные пункты наведения авиации из состава 204-й и 831-й бригад тактической авиации", - сказал Микужис.Он уточнил, что после установки и проверки работоспособности технических средств, дежурные пункты наведения авиации должны сохранять режим радиомолчания до отдельного распоряжения.
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в мире, ситуация в днр и лнр, лисичанск, киев, вооруженные силы украины
11:09 16.02.2022 (обновлено: 11:11 16.02.2022)
 
ВСУ развернули в Донбассе пункты наведения авиации, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что ВСУ развернули в Донбассе дежурные пункты наведения авиации

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на окраине поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на окраине поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на окраине поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины разворачивают в Донбассе дежурные пункты наведения авиации, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.
"C 13 февраля текущего года в населенных пунктах Лисичанск и Лиман (подконтрольных Киеву - ред.) на базе отдельных радиолокационных рот первой радиотехнической бригады ВСУ развернуты дежурные пункты наведения авиации из состава 204-й и 831-й бригад тактической авиации", - сказал Микужис.
Он уточнил, что после установки и проверки работоспособности технических средств, дежурные пункты наведения авиации должны сохранять режим радиомолчания до отдельного распоряжения.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
11:06
ВСУ продолжают подготовку к развязыванию войны в Донбассе, заявили в ЛНР
 
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