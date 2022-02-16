https://ria.ru/20220216/donbass-1773066182.html

ВСУ развернули в Донбассе пункты наведения авиации, заявили в ЛНР

ВСУ развернули в Донбассе пункты наведения авиации, заявили в ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022

ВСУ развернули в Донбассе пункты наведения авиации, заявили в ЛНР

Вооруженные силы Украины разворачивают в Донбассе дежурные пункты наведения авиации, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:09

2022-02-16T11:09

2022-02-16T11:11

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киев

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины разворачивают в Донбассе дежурные пункты наведения авиации, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис."C 13 февраля текущего года в населенных пунктах Лисичанск и Лиман (подконтрольных Киеву - ред.) на базе отдельных радиолокационных рот первой радиотехнической бригады ВСУ развернуты дежурные пункты наведения авиации из состава 204-й и 831-й бригад тактической авиации", - сказал Микужис.Он уточнил, что после установки и проверки работоспособности технических средств, дежурные пункты наведения авиации должны сохранять режим радиомолчания до отдельного распоряжения.

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в мире, ситуация в днр и лнр, лисичанск, киев, вооруженные силы украины