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ВСУ два раза за сутки открывали огонь по территории ЛНР, заявили в Луганске
ВСУ два раза за сутки открывали огонь по территории ЛНР, заявили в Луганске - РИА Новости, 16.02.2022
ВСУ два раза за сутки открывали огонь по территории ЛНР, заявили в Луганске
Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:41
2022-02-16T08:41
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли территорию республики после 18 дней тишины, погиб сотрудник оборонного ведомства республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики оба раза открывали огонь по подконтрольному республике поселку Голубовское из стрелкового оружия.
https://ria.ru/20220215/terakt-1772945960.html
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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
08:41 16.02.2022
 
ВСУ два раза за сутки открывали огонь по территории ЛНР, заявили в Луганске

В Луганске заявили, что ВСУ два раза за сутки обстреляли поселок Голубовское

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли территорию республики после 18 дней тишины, погиб сотрудник оборонного ведомства республики.
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"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики оба раза открывали огонь по подконтрольному республике поселку Голубовское из стрелкового оружия.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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