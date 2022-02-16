https://ria.ru/20220216/donbass-1773040770.html

ВСУ два раза за сутки открывали огонь по территории ЛНР, заявили в Луганске

ВСУ два раза за сутки открывали огонь по территории ЛНР, заявили в Луганске - РИА Новости, 16.02.2022

ВСУ два раза за сутки открывали огонь по территории ЛНР, заявили в Луганске

Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T08:41

2022-02-16T08:41

2022-02-16T08:41

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луганская народная республика

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли территорию республики после 18 дней тишины, погиб сотрудник оборонного ведомства республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики оба раза открывали огонь по подконтрольному республике поселку Голубовское из стрелкового оружия.

https://ria.ru/20220215/terakt-1772945960.html

https://ria.ru/20220215/donbass-1773015633.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр