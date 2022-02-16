https://ria.ru/20220216/dlitelnost-1773095540.html

Песков ответил на вопрос о длительности встреч Путина с Шольцем и Макроном

Песков ответил на вопрос о длительности встреч Путина с Шольцем и Макроном - РИА Новости, 16.02.2022

Песков ответил на вопрос о длительности встреч Путина с Шольцем и Макроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о разной длительности переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:48

2022-02-16T12:48

2022-02-16T12:48

владимир путин

олаф шольц

россия

в мире

эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о разной длительности переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил, что это ни о чем не говорит, и встреча с канцлером была деловой и конструктивной."Это был весьма доверительный, конструктивный, рабочий разговор. Продолжительность разговора вряд ли является мерилом содержательности. И в данном случае и с президентом Макроном, и с канцлером Шольцем переговоры действительно были деловые и весьма и весьма конструктивные", - сказал он журналистам на вопрос, почему переговоры с Макроном длились дольше, чем с Шольцем.Лидеры России и Германии Владимир Путин и Олаф Шольц накануне провели переговоры, беседа продолжалась более трех часов. Встреча Путина с Макроном 7 февраля встреча длилась чуть более 5 часов.

https://ria.ru/20220213/sholts-1772579418.html

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владимир путин, олаф шольц, россия, в мире, эммануэль макрон, дмитрий песков