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Песков ответил на вопрос о длительности встреч Путина с Шольцем и Макроном
Песков ответил на вопрос о длительности встреч Путина с Шольцем и Макроном - РИА Новости, 16.02.2022
Песков ответил на вопрос о длительности встреч Путина с Шольцем и Макроном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о разной длительности переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:48
2022-02-16T12:48
2022-02-16T12:48
владимир путин
олаф шольц
россия
в мире
эммануэль макрон
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о разной длительности переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил, что это ни о чем не говорит, и встреча с канцлером была деловой и конструктивной."Это был весьма доверительный, конструктивный, рабочий разговор. Продолжительность разговора вряд ли является мерилом содержательности. И в данном случае и с президентом Макроном, и с канцлером Шольцем переговоры действительно были деловые и весьма и весьма конструктивные", - сказал он журналистам на вопрос, почему переговоры с Макроном длились дольше, чем с Шольцем.Лидеры России и Германии Владимир Путин и Олаф Шольц накануне провели переговоры, беседа продолжалась более трех часов. Встреча Путина с Макроном 7 февраля встреча длилась чуть более 5 часов.
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владимир путин, олаф шольц, россия, в мире, эммануэль макрон, дмитрий песков
Песков ответил на вопрос о длительности встреч Путина с Шольцем и Макроном
Песков о разной длительности встреч Путина с Шольцем и Макроном: это ни о чем не говорит