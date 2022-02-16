https://ria.ru/20220216/diplomatiya-1773106310.html

Байден сделал акцент на дипломатию в отношениях с Россией, заявил Косачев

Байден сделал акцент на дипломатию в отношениях с Россией, заявил Косачев - РИА Новости, 16.02.2022

Байден сделал акцент на дипломатию в отношениях с Россией, заявил Косачев

Американский президент Джо Байден в своем видеообращении сделал акцент на дипломатию в отношениях с Россией, продолжив в какой-то мере линию своих союзников –... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:31

2022-02-16T13:31

2022-02-16T13:31

игорь конашенков

сергей лавров

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джо байден

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Американский президент Джо Байден в своем видеообращении сделал акцент на дипломатию в отношениях с Россией, продолжив в какой-то мере линию своих союзников – лидеров Франции и Германии, побывавших до этого в Кремле, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Байден заявил, что США и НАТО не представляют угрозу России, у них нет ракет на Украине и они не планируют их там размещать. Обращаясь к гражданам России, он отметил: "Вы не наш враг". "И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной", - сказал политик."Показательная патетика означает как минимум некоторые перемены в тональности. Пока еще достаточно осторожные, с весьма серьезной оглядкой на Конгресс, где до сих пор прочен "ястребиный" антироссийский консенсус двух партий и многие жаждут крови. Тем не менее, явный акцент сделан на дипломатию, а не на военный фатализм, и в этом президент США в какой-то мере продолжил линию своих союзников – лидеров Франции и Германии – побывавших накануне в Кремле", - написал сенатор в ФБ.В частности, Байден отметил, что Соединенные Штаты "готовы с помощью дипломатии заниматься дипломатией с Россией и нашими союзниками и партнерами для стабилизации ситуации с безопасностью в Европе в целом", напомнил Косачев. То есть – наши мессиджи услышаны: обсуждать надо безопасность в Европе в целом, добавил он.Комментируя заявление Байдена о том, что нужно предоставить дипломатам все возможности для достижения успеха, Косачев отметил: "Еще более оптимистичная констатация, потому что речь уже не просто о позитивном факте начала переговоров, но и о вере в их возможный успех".Косачев также привел слова американского президента о том, что США и НАТО не угрожают России, Украина не угрожает России, и что в Украине нет ракет ни США, ни НАТО, нет планов размещать их там. "То есть, ничто не должно препятствовать фиксированию этих констатаций и обязательств в официальных документах, не так ли?", - добавил он."Разумеется, приведен и стандартный набор угроз на случай, если Россия, дескать, выберет войну. Звучало именно так, чтобы потом, когда война, конечно же, не состоится, можно было однозначно заявить о том, кто именно повлиял на "выбор" Москвы", - отметил политик.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/vmeshatelstvo-1773058349.html

https://ria.ru/20220216/bayden-1773065514.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772914091.html

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