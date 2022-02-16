https://ria.ru/20220216/deti-1773060447.html

Прокуратура опросила мать найденных в Москве истощенных близнецов

Прокуратура опросила мать найденных в Москве истощенных близнецов - РИА Новости, 16.02.2022

Прокуратура опросила мать найденных в Москве истощенных близнецов

Прокуратура Москвы опубликовала видео опроса родителей близнецов, которых нашли истощенными в квартире на востоке столицы. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:47

2022-02-16T10:47

2022-02-16T10:47

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы опубликовала видео опроса родителей близнецов, которых нашли истощенными в квартире на востоке столицы.Ранее прокуратура сообщила, что двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире на востоке Москвы, детей некоторое время не кормили, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Мать и отец были там же, в квартире, в пьяном виде. Ранее оба были лишены родительских прав в отношении других детей."Я кормила, но как вам доказать, что я детей кормила. Я покупала… Кашель сильный был у малыша, он у меня кроме питья, ну, там, сок давала "Агуша". Он кроме сока у меня ничего не пил", - ответила мать на вопрос, почему не кормили детей.Когда родителей спросили, почему их дети в больнице, женщина ответила, что у одного из них "врожденный порок сердца".По информации пресс-службы СК, следствие возбудило уголовное дело по статьям "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "истязание".Предварительно установлено, что родители детей "систематически распивали алкоголь и вели асоциальный образ жизни".Кроме того, следствие намерено дать оценку работе местных органов профилактики.

https://ria.ru/20220216/bliznetsy-1773039756.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)