https://ria.ru/20220216/deeskalatsiya-1773023891.html

Германия и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации

Германия и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации - РИА Новости, 16.02.2022

Германия и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации

Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США обсудили отношения с Россией, призвали Москву реализовать объявленные шаги по деэскалации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T01:17

2022-02-16T01:17

2022-02-16T01:17

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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США обсудили отношения с Россией, призвали Москву реализовать объявленные шаги по деэскалации, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220216/uregulirovanie-1773023070.html

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в мире, россия, украина, нато, франция, германия, сша