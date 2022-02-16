Германия и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации
ФРГ, Франция, Британия и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США обсудили отношения с Россией, призвали Москву реализовать объявленные шаги по деэскалации, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.
"Дальнейшая тесная координация с партнерами по России - министр иностранных дел Анналена Бербок провела телефонные переговоры с (главой МИД Франции) Жан-Ивом Ле Дрианом, (главой МИД Великобритании) Элизабет Трасс и (госсекретарем США) Энтони Блинкеном. Министры иностранных дел сошлись во мнении: важно, чтобы Россия сейчас реально реализовала объявленные шаги по деэскалации", - говорится в сообщении в Twitter.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.