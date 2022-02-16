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Германия и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации
Германия и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации - РИА Новости, 16.02.2022
Германия и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации
Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США обсудили отношения с Россией, призвали Москву реализовать объявленные шаги по деэскалации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T01:17
2022-02-16T01:17
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США обсудили отношения с Россией, призвали Москву реализовать объявленные шаги по деэскалации, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, россия, украина, нато, франция, германия, сша
01:17 16.02.2022
 
Германия и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации

ФРГ, Франция, Британия и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США обсудили отношения с Россией, призвали Москву реализовать объявленные шаги по деэскалации, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.
"Дальнейшая тесная координация с партнерами по России - министр иностранных дел Анналена Бербок провела телефонные переговоры с (главой МИД Франции) Жан-Ивом Ле Дрианом, (главой МИД Великобритании) Элизабет Трасс и (госсекретарем США) Энтони Блинкеном. Министры иностранных дел сошлись во мнении: важно, чтобы Россия сейчас реально реализовала объявленные шаги по деэскалации", - говорится в сообщении в Twitter.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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