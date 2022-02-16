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Госдума разрешила взыскивать "незаконные" деньги чиновников в банках
Госдума разрешила взыскивать "незаконные" деньги чиновников в банках - РИА Новости, 16.02.2022
Госдума разрешила взыскивать "незаконные" деньги чиновников в банках
Госдума приняла закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:10
2022-02-16T15:10
чиновники
экономика
россия
госдума рф
анатолий аксаков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена.Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.Принятый Госдумой закон распространяет эту практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.Проверять достоверность сведений будут генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также смогут направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами. Поскольку появился новый инструмент, соответственно он тоже должен декларироваться и доходы по нему тоже должны указываться, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Они должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования нового закона.
https://ria.ru/20220121/goszakupki-1768837803.html
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чиновники, экономика, россия, госдума рф, анатолий аксаков
15:10 16.02.2022
 
Госдума разрешила взыскивать "незаконные" деньги чиновников в банках

Госдума приняла закон, позволяющий взыскивать "незаконные" деньги чиновников в банках

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена.
Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.
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Принятый Госдумой закон распространяет эту практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.
Проверять достоверность сведений будут генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.
Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также смогут направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами. Поскольку появился новый инструмент, соответственно он тоже должен декларироваться и доходы по нему тоже должны указываться, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Они должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования нового закона.
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