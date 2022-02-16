https://ria.ru/20220216/braziliya-1773123500.html

Путин назвал Бразилию ведущим российским партнером в Латинской Америке

Путин назвал Бразилию ведущим российским партнером в Латинской Америке - РИА Новости, 16.02.2022

Путин назвал Бразилию ведущим российским партнером в Латинской Америке

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:29

2022-02-16T14:29

2022-02-16T15:37

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жаир болсонару

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке."Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент. И надеюсь, что встреча будет полезной. Тем более что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке", - сказал Путин.Болсонару отметил, что у России и Бразилии есть хорошие перспективы сотрудничества в разных областях. "У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях. В частности, в области обороны, в области нефти и газа, в области сельского хозяйства", - сказал бразильский президент."Я уверен, что этот мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы", - добавил Болсонару.

https://ria.ru/20220216/diplomatiya-1772694171.html

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