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Россия выступает за постоянное членство Бразилии в Совбезе ООН
Россия выступает за постоянное членство Бразилии в Совбезе ООН - РИА Новости, 16.02.2022
Россия выступает за постоянное членство Бразилии в Совбезе ООН
Москва выступает за постоянное членство Бразилии в Совете безопасности ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:37
2022-02-16T13:37
2022-02-16T13:37
политика
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
бразилия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва выступает за постоянное членство Бразилии в Совете безопасности ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров"Сейчас Бразилия является непостоянным членом Совета безопасности. Мы сегодня подтвердили, что РФ подтверждает свою поддержку кандидатуре Бразилии и на постоянную прописку в СБ в контексте расширения членского состава этого органа за счет дополнительных мест развивающимся странам Америки, Азии и Африки", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с участием глав МИД и Минобороны России и Бразилии.
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политика, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, бразилия
Россия выступает за постоянное членство Бразилии в Совбезе ООН
Глава МИД Лавров: Россия выступает за постоянное членство Бразилии в Совбезе ООН