https://ria.ru/20220216/braziliya-1773108276.html

Россия выступает за постоянное членство Бразилии в Совбезе ООН

Россия выступает за постоянное членство Бразилии в Совбезе ООН - РИА Новости, 16.02.2022

Россия выступает за постоянное членство Бразилии в Совбезе ООН

Москва выступает за постоянное членство Бразилии в Совете безопасности ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:37

2022-02-16T13:37

2022-02-16T13:37

политика

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

бразилия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва выступает за постоянное членство Бразилии в Совете безопасности ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров"Сейчас Бразилия является непостоянным членом Совета безопасности. Мы сегодня подтвердили, что РФ подтверждает свою поддержку кандидатуре Бразилии и на постоянную прописку в СБ в контексте расширения членского состава этого органа за счет дополнительных мест развивающимся странам Америки, Азии и Африки", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с участием глав МИД и Минобороны России и Бразилии.

https://ria.ru/20220216/bolsonaru-1773043134.html

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политика, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, бразилия