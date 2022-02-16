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В Бразилии сильные дожди привели к гибели 23 человек

В Бразилии сильные дожди привели к гибели 23 человек - РИА Новости, 16.02.2022

В Бразилии сильные дожди привели к гибели 23 человек

Сильные дожди привели к гибели 23 человек в городе Петрополис штата Рио-де-Жанейро, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T08:34

2022-02-16T08:34

2022-02-16T08:34

в мире

бразилия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев – РИА Новости. Сильные дожди привели к гибели 23 человек в городе Петрополис штата Рио-де-Жанейро, сообщил новостной портал G1."По меньшей мере 23 человека погибли в результате сильных дождей в Петрополисе, согласно данным спасателей", - отмечает СМИ.Дожди также привели к оползням.

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в мире, бразилия