https://ria.ru/20220216/bolsonaru-1773124321.html
Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом всему миру
Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом всему миру - РИА Новости, 16.02.2022
Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом всему миру
Президент Бразилии Жаир Болсонару на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву - это сигнал всему миру о хороших... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:33
2022-02-16T14:33
2022-02-16T14:34
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жаир болсонару
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву - это сигнал всему миру о хороших перспективах российско-бразильских отношений."Я уверен, что мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы... Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что эта наша встреча будет весьма продуктивной", - сказал Болсонару.
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москва, жаир болсонару, владимир путин, бразилия, россия
14:33 16.02.2022 (обновлено: 14:34 16.02.2022)
Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом всему миру
Президент Бразилии Болсонару на встрече с Путиным: мой визит - это сигнал всему миру