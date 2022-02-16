https://ria.ru/20220216/bolsonaru-1773124321.html

Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом всему миру

Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом всему миру - РИА Новости, 16.02.2022

Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом всему миру

Президент Бразилии Жаир Болсонару на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву - это сигнал всему миру о хороших... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:33

2022-02-16T14:33

2022-02-16T14:34

москва

жаир болсонару

владимир путин

бразилия

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву - это сигнал всему миру о хороших перспективах российско-бразильских отношений."Я уверен, что мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы... Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что эта наша встреча будет весьма продуктивной", - сказал Болсонару.

https://ria.ru/20220216/braziliya-1773123500.html

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москва, жаир болсонару, владимир путин, бразилия, россия