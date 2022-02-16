https://ria.ru/20220216/bolsonaru-1773124031.html
Болсонару поблагодарил Путина за помилование Оливейры
Болсонару поблагодарил Путина за помилование Оливейры - РИА Новости, 16.02.2022
Болсонару поблагодарил Путина за помилование Оливейры
Президент Бразилии Жаир Болсонару на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за помилование Робсона Оливейры, водителя бразильского РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:31
2022-02-16T14:31
2022-02-16T14:31
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за помилование Робсона Оливейры, водителя бразильского футболиста, который три года назад был задержан за перевозку метадона."Благодарю вас за ваш жест - за помилование бразильского гражданина в прошлом году", - сказал Болсонару на встрече с Путиным в Кремле.Робсон Оливейра и его жена Симоне работали в семье игрока Фернандо, когда он выступал за московский "Спартак". После переезда футболиста в Пекин Оливейра, водитель футболиста, помогал перевезти вещи и был задержан в аэропорту с двумя упаковками гидрохлорида метадона - опиоидного препарата, который используется при заместительной терапии для наркозависимых, он легализован в Бразилии, но запрещен в России. Предположительно, препарат принадлежал тестю Фернандо, который использует его в своем лечении, однако водитель был арестован.Спустя год после ареста Оливейры президент Болсонару заявил, что обратится к Путину с просьбой освободить бразильца.
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/peregovory-1773110587.html
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в мире, россия, бразилия, жаир болсонару, владимир путин
Болсонару поблагодарил Путина за помилование Оливейры
Президент Болсонару поблагодарил Путина за помилование водителя бразильского футболиста