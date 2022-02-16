https://ria.ru/20220216/bliznetsy-1773157911.html

Место проживания близнецов из московской квартиры определят после выписки

Место проживания близнецов из московской квартиры определят после выписки - РИА Новости, 16.02.2022

Место проживания близнецов из московской квартиры определят после выписки

Место проживания истощённых братьев-близнецов из московской квартиры будет определяться после их выписки из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:31

2022-02-16T16:31

2022-02-16T16:31

происшествия

ольга ярославская

юлия иванова

москва

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Место проживания истощённых братьев-близнецов из московской квартиры будет определяться после их выписки из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.В среду утром двух восьмимесячных братьев-близнецов нашли в тяжелом состоянии в квартире на востоке Москвы, их пьяные родители находились там же. Известно, что женщину с мужчиной ранее уже лишали родительских прав в отношении других детей. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следователи предъявили отцу и матери братьев-близнецов обвинение в покушении на убийство, в 2020 году их лишили родительских прав в отношении восьми детей. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла дело на личный контроль.В пресс-службе отметили, что в произошедшей ситуации разбираются правоохранительные органы и сотрудники социальной защиты."В настоящее время дети находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи оказывают детям необходимую медицинскую помощь. После выписки из больницы будет решаться вопрос, где дети будут проживать в дальнейшем", - рассказали в пресс-службе.По данным следствия, с конца мая 2021 по февраль 2022 года супруги систематически причиняли детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению мальчиков и возникновению тяжелого состояния их здоровья.

https://ria.ru/20220216/deti-1773060447.html

https://ria.ru/20211218/peterburg-1764386532.html

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происшествия, ольга ярославская, юлия иванова, москва