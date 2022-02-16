https://ria.ru/20220216/bliznetsy-1773157911.html
Место проживания близнецов из московской квартиры определят после выписки
Место проживания близнецов из московской квартиры определят после выписки - РИА Новости, 16.02.2022
Место проживания близнецов из московской квартиры определят после выписки
Место проживания истощённых братьев-близнецов из московской квартиры будет определяться после их выписки из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:31
2022-02-16T16:31
2022-02-16T16:31
происшествия
ольга ярославская
юлия иванова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773130156_0:224:915:739_1920x0_80_0_0_670d197b2bdf6867675bca92c4a97ba3.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Место проживания истощённых братьев-близнецов из московской квартиры будет определяться после их выписки из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.В среду утром двух восьмимесячных братьев-близнецов нашли в тяжелом состоянии в квартире на востоке Москвы, их пьяные родители находились там же. Известно, что женщину с мужчиной ранее уже лишали родительских прав в отношении других детей. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следователи предъявили отцу и матери братьев-близнецов обвинение в покушении на убийство, в 2020 году их лишили родительских прав в отношении восьми детей. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла дело на личный контроль.В пресс-службе отметили, что в произошедшей ситуации разбираются правоохранительные органы и сотрудники социальной защиты."В настоящее время дети находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи оказывают детям необходимую медицинскую помощь. После выписки из больницы будет решаться вопрос, где дети будут проживать в дальнейшем", - рассказали в пресс-службе.По данным следствия, с конца мая 2021 по февраль 2022 года супруги систематически причиняли детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению мальчиков и возникновению тяжелого состояния их здоровья.
https://ria.ru/20220216/deti-1773060447.html
https://ria.ru/20211218/peterburg-1764386532.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773130156_0:62:915:748_1920x0_80_0_0_4b6c3e3737ea01ae956cdeb723aad6f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ольга ярославская, юлия иванова, москва
Место проживания близнецов из московской квартиры определят после выписки
Место проживания истощенных близнецов из московской квартиры определят после их выписки
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Место проживания истощённых братьев-близнецов из московской квартиры будет определяться после их выписки из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
В среду утром двух восьмимесячных братьев-близнецов нашли в тяжелом состоянии в квартире на востоке Москвы, их пьяные родители находились там же. Известно, что женщину с мужчиной ранее уже лишали родительских прав в отношении других детей. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
, следователи предъявили отцу и матери братьев-близнецов обвинение в покушении на убийство, в 2020 году их лишили родительских прав в отношении восьми детей. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская
сообщила РИА Новости, что взяла дело на личный контроль.
В пресс-службе отметили, что в произошедшей ситуации разбираются правоохранительные органы и сотрудники социальной защиты.
"В настоящее время дети находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи оказывают детям необходимую медицинскую помощь. После выписки из больницы будет решаться вопрос, где дети будут проживать в дальнейшем", - рассказали в пресс-службе.
По данным следствия, с конца мая 2021 по февраль 2022 года супруги систематически причиняли детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению мальчиков и возникновению тяжелого состояния их здоровья.