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В квартире в Москве нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии
В квартире в Москве нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии - РИА Новости, 16.02.2022
В квартире в Москве нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии
В Москве госпитализировали двух восьмимесячных близнецов, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:27
2022-02-16T08:27
2022-02-16T11:34
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Москве госпитализировали двух восьмимесячных близнецов, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры."Ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц", — рассказали в ведомстве.Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Правоохранительные органы оценят исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действия родителей по исполнению ими своих обязанностей.Позже в ведомстве уточнили, что отец и мать близнецов находились дома в состоянии опьянения. Их уже лишали родительских прав в отношении других детей.Материалы процессуальной проверки изъяли из органа полиции и передали в СК.
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происшествия, москва
08:27 16.02.2022 (обновлено: 11:34 16.02.2022)
В квартире в Москве нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии
Из квартиры в Москве госпитализировали двух восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
В Москве госпитализировали двух восьмимесячных близнецов, сообщается в телеграм-канале
столичной прокуратуры.
"Ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц", — рассказали в ведомстве.
Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Правоохранительные органы оценят исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действия родителей по исполнению ими своих обязанностей.
Позже в ведомстве уточнили, что отец и мать близнецов находились дома в состоянии опьянения. Их уже лишали родительских прав в отношении других детей.
Материалы процессуальной проверки изъяли из органа полиции и передали в СК.