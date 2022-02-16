https://ria.ru/20220216/bliznetsy-1773039756.html

В квартире в Москве нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии

В квартире в Москве нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии - РИА Новости, 16.02.2022

В квартире в Москве нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии

В Москве госпитализировали двух восьмимесячных близнецов, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T08:27

2022-02-16T08:27

2022-02-16T11:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Москве госпитализировали двух восьмимесячных близнецов, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры."Ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц", — рассказали в ведомстве.Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Правоохранительные органы оценят исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действия родителей по исполнению ими своих обязанностей.Позже в ведомстве уточнили, что отец и мать близнецов находились дома в состоянии опьянения. Их уже лишали родительских прав в отношении других детей.Материалы процессуальной проверки изъяли из органа полиции и передали в СК.

https://ria.ru/20220215/devochka-1772830998.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва