https://ria.ru/20220216/biomeditsina-1773197092.html

Эксперты рассказали о достижениях в области биомедицины

Эксперты рассказали о достижениях в области биомедицины - РИА Новости, 16.02.2022

Эксперты рассказали о достижениях в области биомедицины

В пресс-центре "Россия сегодня" состоялась конференция "Россия и мир: достижения науки в области биомедицины", приуроченная к Дню российской науки. В... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:43

2022-02-16T18:43

2022-02-16T18:43

пресс-релизы

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МОСКВА, 16 фев - Пресс-служба АО "ГЕНЕРИУМ". В пресс-центре "Россия сегодня" состоялась конференция "Россия и мир: достижения науки в области биомедицины", приуроченная к Дню российской науки. В конференции приняли участие Александр Румянцев, академик РАН, президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России, Владимир Чехонин, вице-президент РАН, руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, заведующий кафедрой медицинских нанобиотехнологий Российского государственного медицинского университета, Дмитрий Кудлай, д.м.н., профессор, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "ГЕНЕРИУМ", Сергей Куцев, д.м.н., член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ "МГНЦ", главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, а также Игорь Коробко, д.б.н., профессор РАН, директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России.Со словами приветствия выступил вице-президент РАН Владимир Чехонин, отметив, что новые достижения последних десятилетий в области биомедицины, появление генной и клеточной терапии, тканевой инженерии меняют лицо современной медицины."Трендами биомедицины на современном этапе являются молекулярная генетика и биология, биотехнология и биоинформатика. Это современные направления науки, которые формируют возможность создания так называемых научных биомедицинских платформ для лечения целого спектра социально значимых заболеваний", - отметил спикер.По словам Владимира Чехонина, в условиях глобализации возникают проблемы, которые наука в отдельной стране решить не может, должна быть система, которая объединила бы усилия специалистов и учёных различных стран мира. Проблемы СПИДа, инсультов, сахарного диабета, целого ряда инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний не могут быть решены отдельными группами ученых.Академик РАН, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев в своем выступлении привел несколько примеров уникальных разработок, благодаря котором лечение сложнейших онкологических заболеваний вышло на новый уровень. Такой прорыв произошёл в лечении самого частого детского онкологического заболевания – острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), на который приходилось до 40% онкологических заболеваний у детей. По словам Александра Румянцева, полностью раньше выздоравливали только 7% малышей. Российские ученые при поддержке государства с коллегами из Беларуси, Казахстана и ряда других стран взялись за эту проблему. В результате многолетних исследований и испытаний был разработан протокол, благодаря которому доля выздоравливающих пациентов увеличилась до 84%. Однако несколько лет назад изучение антител к детерминантам лимфоцитов фактически полностью изменило методы лечения. Новый протокол лечения был официально зарегистрирован на международном уровне. В итоге препарат, который в том числе сейчас разрабатывает "ГЕНЕРИУМ" в России, не просто подтвердил свою эффективность - все пациенты детского возраста, которые получали это лечение, показали полную молекулярную ремиссию на протяжении двухлетних наблюдений после лечения."Это не просто достижение мирового уровня. Никто даже не мог представить, что вырабатываемые в процессе лечения антитела способны уничтожать не только клетки развитой опухоли, но и клетки-предшественники этой опухоли. Я уже много лет занимаюсь этой темой и скажу прямо - еще 50 лет назад от ОЛЛ погибали практически все заболевшие дети, сейчас фактически мы можем вылечить каждого ребёнка", - подчеркнул Александр Румянцев.Совершенствования также коснулись сферы генной терапии наследственных заболеваний. Как рассказал член-корреспондент РАН, директор Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев, в нашей стране новорожденным детям проводят неонатальный скрининг, позволяющий уже в первые дни жизни ребенка выявить серьезные врожденные патологии и опасные наследственные заболевания, для которых уже существует эффективное лечение. В ближайшее время его планируют расширить с 5 до 36 наследственных заболеваний."Назначение специальной терапии, диеты и лекарственных препаратов позволит избежать инвалидизации или даже смерти ребенка. Почти 20 лет в нашем Центре ведутся профильные исследования, для того чтобы понять, как этот метод подходит к скринингу, какая частота тех или иных заболеваний, какая подтверждающая диагностика должна быть", подчеркнул Сергей Куцев.Еще одним новшеством в области биотехнологий поделился вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "ГЕНЕРИУМ" Дмитрий Кудлай. Как пояснил спикер, речь идет о биомедицинском клеточном продукте для лечения повреждений хрящевых компонентов коленных суставов. В России над масштабированием этой технологии работает компания "ГЕНЕРИУМ"."На смену весьма травматичному и дорогому эндопротезированию приходят новые технологии хондросферы, когда минидоступом клетки хрящевой ткани забираются из здорового участка поверхности сустава, далее в изоляторах наращивается масса новых, собственных (аутологичных). Затем конгломерат здоровых клеток (хондросфер) возвращается обратно в сустав. В результате их прицельного оседания на поврежденных зонах удается полностью нивелировать дефекты", - отметил Дмитрий Кудлай.В своем выступлении директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России, Игорь Коробко рассказал о подходах персонализированной медицины, которые применяются в мире, и о возможности их внедрения в России. Как отметил эксперт, основные тренды в современной медицине связаны с необходимостью внедрения принципа персонализации при лечении конкретного пациента. Этому способствует увеличение объемов знаний о механизмах развития заболеваний, что позволяет при одной и той же патологии на основании определенных признаков или биомаркеров разделить таких пациентов на группы, понимая, что каждой группе нужно свое специфическое лечение."Фактически мы переходим от существующей парадигмы "одно лекарство для всех" к подходу нужное лекарство для конкретного пациента в правильное время в нужной дозировке. Персонализация входит в рутинную практику", — заключил Игорь Коробко.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы