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Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 16.02.2022
Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности и хочет, чтобы взаимно учитывались озабоченности всех сторон, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:31
2022-02-16T18:31
2022-02-16T18:31
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности и хочет, чтобы взаимно учитывались озабоченности всех сторон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы еще раз переподтвердили свое желание к предметному, открытому и взаимоуважительному разговору по вопросам гарантий безопасности и тому, чтобы озабоченности сторон принимались к взаимному учету", - сказала она в ходе брифинга.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, сша, нато, украина
Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности