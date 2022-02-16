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Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 16.02.2022
Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности и хочет, чтобы взаимно учитывались озабоченности всех сторон, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:31
2022-02-16T18:31
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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нато
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности и хочет, чтобы взаимно учитывались озабоченности всех сторон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы еще раз переподтвердили свое желание к предметному, открытому и взаимоуважительному разговору по вопросам гарантий безопасности и тому, чтобы озабоченности сторон принимались к взаимному учету", - сказала она в ходе брифинга.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, сша, нато, украина
18:31 16.02.2022
 
Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва готова к открытому диалогу по гарантиям безопасности и хочет, чтобы взаимно учитывались озабоченности всех сторон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы еще раз переподтвердили свое желание к предметному, открытому и взаимоуважительному разговору по вопросам гарантий безопасности и тому, чтобы озабоченности сторон принимались к взаимному учету", - сказала она в ходе брифинга.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияСШАНАТОУкраина
 
 
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