https://ria.ru/20220216/bezopasnost-1773085827.html

Боррель заявил об обнадеживающих сигналах по кризису безопасности в Европе

Боррель заявил об обнадеживающих сигналах по кризису безопасности в Европе - РИА Новости, 16.02.2022

Боррель заявил об обнадеживающих сигналах по кризису безопасности в Европе

Европейский союз видит "обнадеживающие сигналы" по кризису безопасности в Европе, но его также тревожат "некоторые действия" Москвы, заявил глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:17

2022-02-16T12:17

2022-02-16T12:17

в мире

урсула фон дер ляйен

россия

европарламент

еврокомиссия

евросоюз

жозеп боррель

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Европейский союз видит "обнадеживающие сигналы" по кризису безопасности в Европе, но его также тревожат "некоторые действия" Москвы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Он добавил, что ЕС "должен продолжать предлагать две вещи: готовность к диалогу (с РФ - ред.), поскольку переговоры нужны, ...но также и готовность к ответной реакции, включая санкции".При этом глава евродипломатии признал, что "опасения России по безопасности необходимо принимать во внимание".В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о необходимости для ЕС в сложившейся ситуации "сохранять бдительность"."Надо сохранять бдительность, несмотря на вчерашние новости, НАТО до сих пор не констатировала снижение численности российских войск", - сообщила она депутатам Европарламента.На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник заявил, что возможности диалога Москвы с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны, а шанс договориться с Западом есть всегда.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773050619.html

россия

страсбург

европа

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, урсула фон дер ляйен, россия, европарламент, еврокомиссия, евросоюз, жозеп боррель, нато, страсбург, владимир путин, европа, донбасс