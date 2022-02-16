Боррель заявил об обнадеживающих сигналах по кризису безопасности в Европе
Глава дипломатии ЕС Боррель: есть обнадеживающие сигналы по кризису безопасности в Европе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Европейский союз видит "обнадеживающие сигналы" по кризису безопасности в Европе, но его также тревожат "некоторые действия" Москвы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы не знаем пока, какие будут дальнейшие этапы (развития ситуации вокруг безопасности в Европе – ред.). Мы видим некоторые сигналы, которые обнадеживают, но есть также и тревожащие события, как решение Госдумы обратиться с просьбой к президенту России (Владимиру Путина - ред.) о признании ДНР и ЛНР", - сказал он, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.
Он добавил, что ЕС "должен продолжать предлагать две вещи: готовность к диалогу (с РФ - ред.), поскольку переговоры нужны, ...но также и готовность к ответной реакции, включая санкции".
При этом глава евродипломатии признал, что "опасения России по безопасности необходимо принимать во внимание".
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о необходимости для ЕС в сложившейся ситуации "сохранять бдительность".
"Надо сохранять бдительность, несмотря на вчерашние новости, НАТО до сих пор не констатировала снижение численности российских войск", - сообщила она депутатам Европарламента.
На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет.
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Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник заявил, что возможности диалога Москвы с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны, а шанс договориться с Западом есть всегда.