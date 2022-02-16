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Россия настроена на диалог по гарантиям безопасности, заявили в Совфеде
Россия настроена на диалог по гарантиям безопасности, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.02.2022
Россия настроена на диалог по гарантиям безопасности, заявили в Совфеде
Россия настроена исключительно на дипломатический диалог по предложенным ею гарантиям безопасности, она говорит о них именно потому, что не хочет войны, заявила РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:40
2022-02-16T11:40
сергей лавров
восточная европа
россия
нато
обсе
сша
безопасность
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия настроена исключительно на дипломатический диалог по предложенным ею гарантиям безопасности, она говорит о них именно потому, что не хочет войны, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди."Важно осознать, что чётко сформулированные гарантии национальной безопасности России неразрывно связаны с вопросами европейской безопасности. Россия настроена исключительно на дипломатический диалог, основанный исключительно на здравом смысле", - сказала она.По мнению Ковитиди, необходимо очистить информационное мировое пространство от агрессивной риторики. "Все очень просто и понятно. Россия не хочет войны, поэтому говорит о безопасности", - подчеркнула сенатор.Она напомнила, что РФ считает своими национальными интересами мир в Европе, нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры альянса к состоянию на 1997 год и неразмещение вблизи российских рубежей боевых ударных комплексов."Если НАТО рассчитывает сохраниться, то альянс должен измениться. Дух сотрудничества и взаимопонимания должен вернуться в мировую политику. Доверие между странами-участницами ОБСЕ должно быть возвращено", - заявила Ковитиди.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская реакция на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована.
https://ria.ru/20220216/garantii-1773020977.html
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восточная европа
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сергей лавров, восточная европа, россия, нато, обсе, сша, безопасность
11:40 16.02.2022
 
Россия настроена на диалог по гарантиям безопасности, заявили в Совфеде

Сенатор Ковитиди заявила, что Россия настроена на дипломатический диалог по безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия настроена исключительно на дипломатический диалог по предложенным ею гарантиям безопасности, она говорит о них именно потому, что не хочет войны, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
"Важно осознать, что чётко сформулированные гарантии национальной безопасности России неразрывно связаны с вопросами европейской безопасности. Россия настроена исключительно на дипломатический диалог, основанный исключительно на здравом смысле", - сказала она.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
00:17
Матвиенко: Россия готова обсуждать предложения по гарантиям безопасности
По мнению Ковитиди, необходимо очистить информационное мировое пространство от агрессивной риторики. "Все очень просто и понятно. Россия не хочет войны, поэтому говорит о безопасности", - подчеркнула сенатор.
Она напомнила, что РФ считает своими национальными интересами мир в Европе, нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры альянса к состоянию на 1997 год и неразмещение вблизи российских рубежей боевых ударных комплексов.
"Если НАТО рассчитывает сохраниться, то альянс должен измениться. Дух сотрудничества и взаимопонимания должен вернуться в мировую политику. Доверие между странами-участницами ОБСЕ должно быть возвращено", - заявила Ковитиди.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская реакция на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 18:15
Путин надеется, что диалог по безопасности будет развиваться в комплексе
 
Сергей ЛавровВосточная ЕвропаРоссияНАТООБСЕСШАБезопасность
 
 
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