Россия настроена на диалог по гарантиям безопасности, заявили в Совфеде
Сенатор Ковитиди заявила, что Россия настроена на дипломатический диалог по безопасности
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия настроена исключительно на дипломатический диалог по предложенным ею гарантиям безопасности, она говорит о них именно потому, что не хочет войны, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
"Важно осознать, что чётко сформулированные гарантии национальной безопасности России неразрывно связаны с вопросами европейской безопасности. Россия настроена исключительно на дипломатический диалог, основанный исключительно на здравом смысле", - сказала она.
По мнению Ковитиди, необходимо очистить информационное мировое пространство от агрессивной риторики. "Все очень просто и понятно. Россия не хочет войны, поэтому говорит о безопасности", - подчеркнула сенатор.
"Если НАТО рассчитывает сохраниться, то альянс должен измениться. Дух сотрудничества и взаимопонимания должен вернуться в мировую политику. Доверие между странами-участницами ОБСЕ должно быть возвращено", - заявила Ковитиди.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская реакция на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована.