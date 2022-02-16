https://ria.ru/20220216/bezopasnost-1773075067.html

Россия настроена на диалог по гарантиям безопасности, заявили в Совфеде

Россия настроена на диалог по гарантиям безопасности, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.02.2022

Россия настроена на диалог по гарантиям безопасности, заявили в Совфеде

Россия настроена исключительно на дипломатический диалог по предложенным ею гарантиям безопасности, она говорит о них именно потому, что не хочет войны, заявила РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:40

2022-02-16T11:40

2022-02-16T11:40

сергей лавров

восточная европа

россия

нато

обсе

сша

безопасность

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия настроена исключительно на дипломатический диалог по предложенным ею гарантиям безопасности, она говорит о них именно потому, что не хочет войны, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди."Важно осознать, что чётко сформулированные гарантии национальной безопасности России неразрывно связаны с вопросами европейской безопасности. Россия настроена исключительно на дипломатический диалог, основанный исключительно на здравом смысле", - сказала она.По мнению Ковитиди, необходимо очистить информационное мировое пространство от агрессивной риторики. "Все очень просто и понятно. Россия не хочет войны, поэтому говорит о безопасности", - подчеркнула сенатор.Она напомнила, что РФ считает своими национальными интересами мир в Европе, нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры альянса к состоянию на 1997 год и неразмещение вблизи российских рубежей боевых ударных комплексов."Если НАТО рассчитывает сохраниться, то альянс должен измениться. Дух сотрудничества и взаимопонимания должен вернуться в мировую политику. Доверие между странами-участницами ОБСЕ должно быть возвращено", - заявила Ковитиди.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская реакция на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована.

https://ria.ru/20220216/garantii-1773020977.html

https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772973404.html

восточная европа

россия

сша

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сергей лавров, восточная европа, россия, нато, обсе, сша, безопасность