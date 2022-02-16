https://ria.ru/20220216/belorussiya-1773072206.html

Попытки давления Запада на Минск провалились, заявил Макей

Попытки давления Запада на Минск провалились, заявил Макей - РИА Новости, 16.02.2022

Попытки давления Запада на Минск провалились, заявил Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что попытки давления Запада на республику провалились, Минск "вырос из коротких штанишек", у... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:28

2022-02-16T11:28

2022-02-16T11:33

белоруссия

минск

в мире

владимир макей

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что попытки давления Запада на республику провалились, Минск "вырос из коротких штанишек", у республики есть союзники."Эти попытки (давления Запада – ред.) провалились… Мы выросли из коротких штанишек, у нас есть союзники и партнеры, понятны наши интересы. Мы не позволим относиться к Беларуси без уважения", - сказал Макей на пресс-конференции в Минске.По словам министра, внешнее давление на республику способствовало тому, чтобы белорусские предприятия стали более гибкими, мобильными, диверсифицировали свои экспортные поставки и даже нарастили их.

https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773064768.html

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белоруссия, минск, в мире, владимир макей