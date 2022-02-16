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Попытки давления Запада на Минск провалились, заявил Макей
Попытки давления Запада на Минск провалились, заявил Макей - РИА Новости, 16.02.2022
Попытки давления Запада на Минск провалились, заявил Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что попытки давления Запада на республику провалились, Минск "вырос из коротких штанишек", у... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:28
2022-02-16T11:33
белоруссия
минск
в мире
владимир макей
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что попытки давления Запада на республику провалились, Минск "вырос из коротких штанишек", у республики есть союзники."Эти попытки (давления Запада – ред.) провалились… Мы выросли из коротких штанишек, у нас есть союзники и партнеры, понятны наши интересы. Мы не позволим относиться к Беларуси без уважения", - сказал Макей на пресс-конференции в Минске.По словам министра, внешнее давление на республику способствовало тому, чтобы белорусские предприятия стали более гибкими, мобильными, диверсифицировали свои экспортные поставки и даже нарастили их.
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белоруссия, минск, в мире, владимир макей
11:28 16.02.2022 (обновлено: 11:33 16.02.2022)
 
Попытки давления Запада на Минск провалились, заявил Макей

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что попытки давления Запада на Минск провалились

© РИА НовостиМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что попытки давления Запада на республику провалились, Минск "вырос из коротких штанишек", у республики есть союзники.
"Эти попытки (давления Запада – ред.) провалились… Мы выросли из коротких штанишек, у нас есть союзники и партнеры, понятны наши интересы. Мы не позволим относиться к Беларуси без уважения", - сказал Макей на пресс-конференции в Минске.
По словам министра, внешнее давление на республику способствовало тому, чтобы белорусские предприятия стали более гибкими, мобильными, диверсифицировали свои экспортные поставки и даже нарастили их.
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
11:06
В Белоруссии заявили об усилении санкционного давления со стороны Запада
 
БелоруссияМинскВ миреВладимир Макей
 
 
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