Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/antitela-1773025854.html
Антитела к "омикрону" признали бесполезными
Вирусолог центра Гамалеи рассказал об особенностях антител к "омикрону" - РИА Новости, 16.02.2022
Антитела к "омикрону" признали бесполезными
Иммунитет, который формируется естественным путем при контакте со штаммом коронавируса "омикрон", не может гарантировать защиту от других вариантов возбудителя... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T02:10
2022-02-16T10:08
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анатолий альтштейн
коронавирус covid-19
антитела
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747243741_0:0:3372:1897_1920x0_80_0_0_928e3c8ba99193fe17ff3055817176fd.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Иммунитет, который формируется естественным путем при контакте со штаммом коронавируса "омикрон", не может гарантировать защиту от других вариантов возбудителя COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн."Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на "омикрон", довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. "Дельта" у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии", — сказал он.Способность антител обеспечивать иммунную защиту может зависеть от тяжести перенесенного заболевания, отметил Альтштейн."После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета. Возможно, что у человека после легкой инфекции будет много антител", — добавил он.Впрочем, нельзя утверждать, что у людей, переболевших COVID-19 из-за "омикрона", совсем нет иммунитета к другим вариантам коронавируса, считает вирусолог."Иммунитет не полностью сводится к антителам, есть еще клеточный иммунитет. Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет", — объяснил Альтштейн.Вирусолог порекомендовал тем, кто перенес COVID-19 в результате заражения "омикроном", вакцинироваться, чтобы укрепить иммунитет к любым вариантам коронавируса."Нужно вакцинироваться через пару-тройку месяцев. Все-таки нужно полноценно выздороветь от инфекции, получить иммунитет, который дает "омикрон", и потом вы можете вакцинироваться. Вакцина усилит иммунитет не только против "омикрона", но и против других вирусов", — подчеркнул специалист.В дальнейшем вакцинация поможет противостоять "хвостам" пандемии, когда основные волны распространения инфекции уже прекратятся, заключил он.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
https://radiosputnik.ria.ru/20220211/kovid-1772242773.html
https://ria.ru/20220202/antitela-1770600773.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747243741_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_2ce38c36a084b394575eaec8f98f796e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, антитела
02:10 16.02.2022 (обновлено: 10:08 16.02.2022)
 
Вирусолог центра Гамалеи рассказал об особенностях антител к "омикрону"

Вирусолог Альтштейн: антитела к "омикрону" плохо нейтрализуют другие штаммы коронавируса

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник проводит забор крови
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Медицинский работник проводит забор крови
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Иммунитет, который формируется естественным путем при контакте со штаммом коронавируса "омикрон", не может гарантировать защиту от других вариантов возбудителя COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на "омикрон", довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. "Дельта" у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии", — сказал он.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
Способность антител обеспечивать иммунную защиту может зависеть от тяжести перенесенного заболевания, отметил Альтштейн.
"После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета. Возможно, что у человека после легкой инфекции будет много антител", — добавил он.
Медик в отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 11:57Сказано в эфире
Врач высказалась о связи между лишним весом и количеством антител к COVID
Впрочем, нельзя утверждать, что у людей, переболевших COVID-19 из-за "омикрона", совсем нет иммунитета к другим вариантам коронавируса, считает вирусолог.
"Иммунитет не полностью сводится к антителам, есть еще клеточный иммунитет. Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет", — объяснил Альтштейн.
Вирусолог порекомендовал тем, кто перенес COVID-19 в результате заражения "омикроном", вакцинироваться, чтобы укрепить иммунитет к любым вариантам коронавируса.
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 06:53Распространение коронавируса
Инфекционист: антитела у привитых быстрее срабатывают на "стелс-омикрон"
"Нужно вакцинироваться через пару-тройку месяцев. Все-таки нужно полноценно выздороветь от инфекции, получить иммунитет, который дает "омикрон", и потом вы можете вакцинироваться. Вакцина усилит иммунитет не только против "омикрона", но и против других вирусов", — подчеркнул специалист.
В дальнейшем вакцинация поможет противостоять "хвостам" пандемии, когда основные волны распространения инфекции уже прекратятся, заключил он.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
20 января, 20:22Инфографика
Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАнатолий АльтштейнКоронавирус COVID-19Антитела
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала