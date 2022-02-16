https://ria.ru/20220216/antitela-1773025854.html

Антитела к "омикрону" признали бесполезными

Вирусолог центра Гамалеи рассказал об особенностях антител к "омикрону" - РИА Новости, 16.02.2022

Антитела к "омикрону" признали бесполезными

Иммунитет, который формируется естественным путем при контакте со штаммом коронавируса "омикрон", не может гарантировать защиту от других вариантов возбудителя... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T02:10

2022-02-16T02:10

2022-02-16T10:08

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анатолий альтштейн

коронавирус covid-19

антитела

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Иммунитет, который формируется естественным путем при контакте со штаммом коронавируса "омикрон", не может гарантировать защиту от других вариантов возбудителя COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн."Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на "омикрон", довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. "Дельта" у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии", — сказал он.Способность антител обеспечивать иммунную защиту может зависеть от тяжести перенесенного заболевания, отметил Альтштейн."После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета. Возможно, что у человека после легкой инфекции будет много антител", — добавил он.Впрочем, нельзя утверждать, что у людей, переболевших COVID-19 из-за "омикрона", совсем нет иммунитета к другим вариантам коронавируса, считает вирусолог."Иммунитет не полностью сводится к антителам, есть еще клеточный иммунитет. Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет", — объяснил Альтштейн.Вирусолог порекомендовал тем, кто перенес COVID-19 в результате заражения "омикроном", вакцинироваться, чтобы укрепить иммунитет к любым вариантам коронавируса."Нужно вакцинироваться через пару-тройку месяцев. Все-таки нужно полноценно выздороветь от инфекции, получить иммунитет, который дает "омикрон", и потом вы можете вакцинироваться. Вакцина усилит иммунитет не только против "омикрона", но и против других вирусов", — подчеркнул специалист.В дальнейшем вакцинация поможет противостоять "хвостам" пандемии, когда основные волны распространения инфекции уже прекратятся, заключил он.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/kovid-1772242773.html

https://ria.ru/20220202/antitela-1770600773.html

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общество, здоровье - общество, анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, антитела