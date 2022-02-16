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Группа ПСБ двукратно нарастила активы и клиентскую базу в инвестпродуктах
Группа ПСБ двукратно нарастила активы и клиентскую базу в инвестпродуктах - РИА Новости, 16.02.2022
Группа ПСБ двукратно нарастила активы и клиентскую базу в инвестпродуктах
Инвестиционное подразделение группы ПСБ - брокер и управляющая компания ПСБ – по итогам 2021 года нарастили объем клиентских средств более чем на 70% - почти до РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Инвестиционное подразделение группы ПСБ - брокер и управляющая компания ПСБ – по итогам 2021 года нарастили объем клиентских средств более чем на 70% - почти до 90 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ПСБ."Активы клиентов в рамках брокерского обслуживания увеличились на 79% . Средства розничных инвесторов под управлением УК ПСБ выросли на 59%. Клиентская база брокера и УК ПСБ продемонстрировала двукратный рост.Наиболее популярна у частных инвесторов самостоятельная торговля с брокерских счетов - на них приходится 61% от общего объема всех клиентских активов. На втором месте инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) под управлением УК ПСБ - 24% от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте.В 2021 году объем привлечения средств клиентов в возрасте 18-30 лет увеличился на четверть. Но основу клиентской базы по-прежнему составляют инвесторы в возрасте 30-50 лет."Основной спрос на брокерские услуги в 2021 году пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, инвестиционные продукты УК ПСБ пользовались наибольшей популярностью у клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Самары", - говорится в пресс-релизе.По словам директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, рост интереса частных инвесторов к фондовому рынку, развитие цифровых каналов продаж и усиление команды инвестиционных консультантов позволило группе ПСБ двукратно нарастить клиентскую базу в 2021 году.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Инвестиционное подразделение группы ПСБ - брокер и управляющая компания ПСБ – по итогам 2021 года нарастили объем клиентских средств более чем на 70% - почти до 90 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ПСБ.
"Активы клиентов в рамках брокерского обслуживания увеличились на 79% . Средства розничных инвесторов под управлением УК ПСБ выросли на 59%. Клиентская база брокера и УК ПСБ продемонстрировала двукратный рост.
Наиболее популярна у частных инвесторов самостоятельная торговля с брокерских счетов - на них приходится 61% от общего объема всех клиентских активов. На втором месте инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) под управлением УК ПСБ - 24% от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте.
В 2021 году объем привлечения средств клиентов в возрасте 18-30 лет увеличился на четверть. Но основу клиентской базы по-прежнему составляют инвесторы в возрасте 30-50 лет.
"Основной спрос на брокерские услуги в 2021 году пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, инвестиционные продукты УК ПСБ пользовались наибольшей популярностью у клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Самары", - говорится в пресс-релизе.
По словам директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, рост интереса частных инвесторов к фондовому рынку, развитие цифровых каналов продаж и усиление команды инвестиционных консультантов позволило группе ПСБ двукратно нарастить клиентскую базу в 2021 году.
"Фонды акций и облигаций УК ПСБ стали лидерами по доходности среди крупнейших фондов. По нашим оценкам, к концу этого года объем рынка инвестиций в России увеличится на треть и достигнет 11,5 трлн рублей. Фундаментально российский фондовый рынок имеет огромный потенциал роста и максимальную в сравнении с другими странами дивидендную доходность - 11% по индексу Мосбиржи. В этих условиях и с учетом текущей инфляции наиболее интересно выглядят вложения в акции или фонды смешанных инвестиций. В следующие 12-18 месяцев они могут показать двузначный рост. Поэтому мы уверены, что доля инвестиционных продуктов в сбережениях россиян будет неуклонно расти. Наша цель — привлечь 30% от общего портфеля сбережений наших клиентов в инвестиционные продукты УК ПСБ и брокера", - сказал Жоголев.