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Группа ПСБ двукратно нарастила активы и клиентскую базу в инвестпродуктах

Группа ПСБ двукратно нарастила активы и клиентскую базу в инвестпродуктах - РИА Новости, 16.02.2022

Группа ПСБ двукратно нарастила активы и клиентскую базу в инвестпродуктах

Инвестиционное подразделение группы ПСБ - брокер и управляющая компания ПСБ – по итогам 2021 года нарастили объем клиентских средств более чем на 70% - почти до РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:00

2022-02-16T12:00

2022-02-16T12:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Инвестиционное подразделение группы ПСБ - брокер и управляющая компания ПСБ – по итогам 2021 года нарастили объем клиентских средств более чем на 70% - почти до 90 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ПСБ."Активы клиентов в рамках брокерского обслуживания увеличились на 79% . Средства розничных инвесторов под управлением УК ПСБ выросли на 59%. Клиентская база брокера и УК ПСБ продемонстрировала двукратный рост.Наиболее популярна у частных инвесторов самостоятельная торговля с брокерских счетов - на них приходится 61% от общего объема всех клиентских активов. На втором месте инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) под управлением УК ПСБ - 24% от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте.В 2021 году объем привлечения средств клиентов в возрасте 18-30 лет увеличился на четверть. Но основу клиентской базы по-прежнему составляют инвесторы в возрасте 30-50 лет."Основной спрос на брокерские услуги в 2021 году пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, инвестиционные продукты УК ПСБ пользовались наибольшей популярностью у клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Самары", - говорится в пресс-релизе.По словам директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, рост интереса частных инвесторов к фондовому рынку, развитие цифровых каналов продаж и усиление команды инвестиционных консультантов позволило группе ПСБ двукратно нарастить клиентскую базу в 2021 году.

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