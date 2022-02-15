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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220215/zhkkh-1772986938.html
Жителям МО вернули 55 миллионов рублей кешбэком за оплату ЖКХ
Жителям МО вернули 55 миллионов рублей кешбэком за оплату ЖКХ - РИА Новости, 15.02.2022
Жителям МО вернули 55 миллионов рублей кешбэком за оплату ЖКХ
Программу "Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой "Мир"" запустили в Московской области в июле 2021 года. С тех пор более 210 тысячам клиентов МосОблЕИРЦ... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:12
2022-02-15T19:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Программу "Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой "Мир"" запустили в Московской области в июле 2021 года. С тех пор более 210 тысячам клиентов МосОблЕИРЦ вернули порядка 55 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".Для того чтобы получать кешбэк, нужно оплачивать счета за коммунальные услуги картой "Мир" на сайте МосОблЕИРЦ. Карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности. С каждого платежа возвращается 1% кешбэка, при этом максимальная сумма кешбэка по акции не ограничена.
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московская область (подмосковье)
19:12 15.02.2022
 

Жителям МО вернули 55 миллионов рублей кешбэком за оплату ЖКХ

© РИА Новости / Виталий Белоусов Единый платежный документ оплату услуг ЖКХ
 Единый платежный документ оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Программу "Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой "Мир"" запустили в Московской области в июле 2021 года. С тех пор более 210 тысячам клиентов МосОблЕИРЦ вернули порядка 55 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".
"В Подмосковье действует интересное предложение для тех, кто оплачивает коммунальные счета через личный кабинет МосОблЕИРЦ. Безусловно, акция востребована жителями Московской области, ведь если суммировать платежи с июля по декабрь включительно, то по одному лицевому счету можно получить порядка тысячи рублей в качестве возврата", – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.
Для того чтобы получать кешбэк, нужно оплачивать счета за коммунальные услуги картой "Мир" на сайте МосОблЕИРЦ. Карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности. С каждого платежа возвращается 1% кешбэка, при этом максимальная сумма кешбэка по акции не ограничена.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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