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Жителям МО вернули 55 миллионов рублей кешбэком за оплату ЖКХ

Жителям МО вернули 55 миллионов рублей кешбэком за оплату ЖКХ - РИА Новости, 15.02.2022

Жителям МО вернули 55 миллионов рублей кешбэком за оплату ЖКХ

Программу "Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой "Мир"" запустили в Московской области в июле 2021 года. С тех пор более 210 тысячам клиентов МосОблЕИРЦ... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T19:12

2022-02-15T19:12

2022-02-15T19:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Программу "Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой "Мир"" запустили в Московской области в июле 2021 года. С тех пор более 210 тысячам клиентов МосОблЕИРЦ вернули порядка 55 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".Для того чтобы получать кешбэк, нужно оплачивать счета за коммунальные услуги картой "Мир" на сайте МосОблЕИРЦ. Карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности. С каждого платежа возвращается 1% кешбэка, при этом максимальная сумма кешбэка по акции не ограничена.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)