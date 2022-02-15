https://ria.ru/20220215/zhirinovskiy-1772867437.html

ЛДПР призвала СМИ перестать тиражировать слухи о здоровье Жириновского

ЛДПР призвала СМИ перестать тиражировать слухи о здоровье Жириновского - РИА Новости, 15.02.2022

ЛДПР призвала СМИ перестать тиражировать слухи о здоровье Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом, стабильное, партия надеется на его возвращение и выступление перед СМИ в... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:46

2022-02-15T11:46

2022-02-15T11:54

владимир жириновский

распространение коронавируса

политика

здоровье - общество

россия

госдума рф

лдпр

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом, стабильное, партия надеется на его возвращение и выступление перед СМИ в ближайшее время, об этом от имени фракции заявил зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов (ЛДПР)."Сегодня от имени фракции ЛДПР я как врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, зампред комитета ГД по здравоохранению сделаю заявление о здоровье Владимира Вольфовича Жириновского. Состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь. При этом он продолжает руководить партией. Мы рассчитываем, что уже скоро он лично выступит перед вами и ответит на все вопросы", - сообщил Леонов на пресс-подходе.Также он сообщил, что ЛДПР работает в штатном режиме. "Только что состоялось заседание фракции ЛДПР. Все органы управления партии продолжают действовать в штатном режиме", - продолжил депутат. При этом представитель ЛДПР отметил, что ни один из "анонимных источников" до сих пор не сообщил правдивой информации по ситуации."Вместе с тем, мы обращаемся к СМИ, которые дорожат репутацией, с просьбой прекратить публикацию слухов и домыслов о состоянии здоровья Владимира Жириновского. Вся фракция ЛДПР категорически осуждает подобные провокации", - заявил Леонов.При этом в партии ждут возвращения Жириновского. "И когда лидер ЛДПР вернется к активной публичной работе, архив подобных статей станет для этих СМИ прилюдным репутационным банкротством", - добавил парламентарий. Также он сообщил, что в эти дни со всей России и из-за рубежа поступают пожелания здоровья политику. "Мы к ним всецело присоединяемся", - добавил Леонов.

https://ria.ru/20220215/zhirinovskiy-1772816450.html

https://ria.ru/20220214/vyzdorovlenie-1772698489.html

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владимир жириновский, политика, здоровье - общество, россия, госдума рф, лдпр, коронавирус covid-19, коронавирус в россии