11:46 15.02.2022 (обновлено: 11:54 15.02.2022)
ЛДПР призвала СМИ перестать тиражировать слухи о здоровье Жириновского
ЛДПР призвала СМИ перестать публиковать слухи и домыслы о здоровье Жириновского
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время партийного сбора в Москве в день годовщины Великой Октябрьской революции
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время партийного сбора в Москве в день годовщины Великой Октябрьской революции
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом, стабильное, партия надеется на его возвращение и выступление перед СМИ в ближайшее время, об этом от имени фракции заявил зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов (ЛДПР).
"Сегодня от имени фракции ЛДПР я как врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, зампред комитета ГД по здравоохранению сделаю заявление о здоровье Владимира Вольфовича Жириновского. Состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь. При этом он продолжает руководить партией. Мы рассчитываем, что уже скоро он лично выступит перед вами и ответит на все вопросы", - сообщил Леонов на пресс-подходе.
Также он сообщил, что ЛДПР работает в штатном режиме. "Только что состоялось заседание фракции ЛДПР. Все органы управления партии продолжают действовать в штатном режиме", - продолжил депутат. При этом представитель ЛДПР отметил, что ни один из "анонимных источников" до сих пор не сообщил правдивой информации по ситуации.
"Вместе с тем, мы обращаемся к СМИ, которые дорожат репутацией, с просьбой прекратить публикацию слухов и домыслов о состоянии здоровья Владимира Жириновского. Вся фракция ЛДПР категорически осуждает подобные провокации", - заявил Леонов.
При этом в партии ждут возвращения Жириновского. "И когда лидер ЛДПР вернется к активной публичной работе, архив подобных статей станет для этих СМИ прилюдным репутационным банкротством", - добавил парламентарий. Также он сообщил, что в эти дни со всей России и из-за рубежа поступают пожелания здоровья политику. "Мы к ним всецело присоединяемся", - добавил Леонов.
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