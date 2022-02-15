https://ria.ru/20220215/zemmur-1772842597.html

Кандидат в президенты Франции Земмур созвонился с Трампом, сообщили СМИ

Кандидат в президенты Франции Земмур созвонился с Трампом, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.02.2022

Кандидат в президенты Франции Земмур созвонился с Трампом, сообщили СМИ

Кандидат в президенты Франции от крайне правых сил Эрик Земмур поговорил по телефону с бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал BFMTV со... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:00

2022-02-15T10:00

2022-02-15T10:00

в мире

анн идальго

жан-люк меланшон

эрик земмур

франция

флорида

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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правых сил Эрик Земмур поговорил по телефону с бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение политика.По данным канала, разговор состоялся в понедельник и продлился около 40 минут. Инициатором звонка стал Земмур. Источник в окружении политика отметил, что у представителя команды Земмура есть контакт офиса Трампа. Команда политика предложила провести разговор или личную встречу, однако визит во Флориду "оказалось трудно" осуществить, поэтому была организована беседа."Чтобы победить, всегда держитесь вашей линии. Не сдавайтесь. СМИ сочтут вас грубым. Никогда не меняйтесь, если хотите победить. Будьте искренни и мужественны", - сказал Трамп, по словам окружения Земмура.Также бывший американский лидер поделился с французским политиком своим видением Франции. По его мнению, "боязнь иммиграции" - это одно из чувств, характерных для французов.В апреле во Франции состоятся президентские выборы. Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке. Первый тур голосования пройдет 10 апреля, второй - 24 апреля. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них - лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, журналист и писатель крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго ("Социалисты"), бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.

https://ria.ru/20220130/frantsiya-1770205803.html

https://ria.ru/20211207/kandidat-1762571339.html

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в мире, анн идальго, жан-люк меланшон, эрик земмур, франция, флорида