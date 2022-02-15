https://ria.ru/20220215/zelenskiy-1772909822.html

В офисе Зеленского призвали отнестись к его словам о Дне единения с иронией

В офисе Зеленского призвали отнестись к его словам о Дне единения с иронией - РИА Новости, 15.02.2022

В офисе Зеленского призвали отнестись к его словам о Дне единения с иронией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что следует относиться "с иронией" к заявлениям Владимира Зеленского об объявлении в стране 16... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:26

2022-02-15T14:26

2022-02-15T14:26

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что следует относиться "с иронией" к заявлениям Владимира Зеленского об объявлении в стране 16 февраля днем единения.В понедельник Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля днем единения. Указом предусматривается, что в этот день на сооружениях во всех населенных пунктах будет поднят флаг Украины, а в 10.00 по местному времени будет исполнен гимн. Кроме того, в зарубежных дипломатических учреждениях Украины будут проведены имиджевые мероприятия. Согласно указу Зеленского, день единения призван усилить "консолидацию украинского общества, укрепить его устойчивость в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание".По мнению CNN, решение Зеленского вызвало шок. Подоляк на вопрос телеканала, как относиться к заявлениям Зеленского, ответил: "Конечно, с иронией". При этом CNN отмечает, что власти Украины "выбрали странное время для сарказма".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220215/edinenie-1772860759.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр