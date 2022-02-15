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https://ria.ru/20220215/zakharova-1773006080.html
Захарова раскритиковала заявления о "вторжении на Украину под чужим флагом"
Захарова раскритиковала заявления о "вторжении на Украину под чужим флагом" - РИА Новости, 15.02.2022
Захарова раскритиковала заявления о "вторжении на Украину под чужим флагом"
В МИД РФ назвали дезинформацией заявления главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что Россия все же "вторгнется" на Украину "под чужим флагом". РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T21:10
2022-02-15T22:25
в мире
лиз трасс
великобритания
россия
нато
мария захарова
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В МИД РФ назвали дезинформацией заявления главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что Россия все же "вторгнется" на Украину "под чужим флагом"."Это окормление вот этой дезинформацией (о вторжении "под чужим флагом") своих местных журналистов и таблоидов..." - заявила Захарова в видео, размещённом на ее Telegram-канале."Сначала придумают несуществующее, как Лиз Трасс в очередной раз, а потом говорят о последствиях", - добавила она.Она отметила, что Россия не раз говорила об использовании на Украине "чужих флагов", но в контексте возможных провокаций Запада."Возможно, речь идет о том, что они (Великобритания) будут использовать свой флаг? Не знаю, это вопрос к ним", - отметила официальный представитель МИД РФ.Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "highly likely" ("хайли лайкли", "весьма вероятно") "вторжение" России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220215/zakharova-1773003968.html
https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772935453.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, россия, нато, мария захарова
21:10 15.02.2022 (обновлено: 22:25 15.02.2022)
 
Захарова раскритиковала заявления о "вторжении на Украину под чужим флагом"

Захарова назвала заявления о "вторжении России на Украину под чужим флагом" дезинформацией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В МИД РФ назвали дезинформацией заявления главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что Россия все же "вторгнется" на Украину "под чужим флагом".
"Это окормление вот этой дезинформацией (о вторжении "под чужим флагом") своих местных журналистов и таблоидов..." - заявила Захарова в видео, размещённом на ее Telegram-канале.
"Сначала придумают несуществующее, как Лиз Трасс в очередной раз, а потом говорят о последствиях", - добавила она.
Она отметила, что Россия не раз говорила об использовании на Украине "чужих флагов", но в контексте возможных провокаций Запада.
"Возможно, речь идет о том, что они (Великобритания) будут использовать свой флаг? Не знаю, это вопрос к ним", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 20:59
Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Британии по Украине
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "highly likely" ("хайли лайкли", "весьма вероятно") "вторжение" России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 16:05
Британские СМИ назначили время "вторжения" России на Украину
 
В миреЛиз ТрассВеликобританияРоссияНАТОМария Захарова
 
 
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