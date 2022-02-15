21:10 15.02.2022 (обновлено: 22:25 15.02.2022)
Захарова раскритиковала заявления о "вторжении на Украину под чужим флагом"
Захарова назвала заявления о "вторжении России на Украину под чужим флагом" дезинформацией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В МИД РФ назвали дезинформацией заявления главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что Россия все же "вторгнется" на Украину "под чужим флагом".
"Это окормление вот этой дезинформацией (о вторжении "под чужим флагом") своих местных журналистов и таблоидов..." - заявила Захарова в видео, размещённом на ее Telegram-канале.
"Сначала придумают несуществующее, как Лиз Трасс в очередной раз, а потом говорят о последствиях", - добавила она.
"Возможно, речь идет о том, что они (Великобритания) будут использовать свой флаг? Не знаю, это вопрос к ним", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "highly likely" ("хайли лайкли", "весьма вероятно") "вторжение" России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.