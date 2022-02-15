https://ria.ru/20220215/zakharova-1773006080.html

Захарова раскритиковала заявления о "вторжении на Украину под чужим флагом"

Захарова раскритиковала заявления о "вторжении на Украину под чужим флагом" - РИА Новости, 15.02.2022

Захарова раскритиковала заявления о "вторжении на Украину под чужим флагом"

В МИД РФ назвали дезинформацией заявления главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что Россия все же "вторгнется" на Украину "под чужим флагом". РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T21:10

2022-02-15T21:10

2022-02-15T22:25

в мире

лиз трасс

великобритания

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нато

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В МИД РФ назвали дезинформацией заявления главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что Россия все же "вторгнется" на Украину "под чужим флагом"."Это окормление вот этой дезинформацией (о вторжении "под чужим флагом") своих местных журналистов и таблоидов..." - заявила Захарова в видео, размещённом на ее Telegram-канале."Сначала придумают несуществующее, как Лиз Трасс в очередной раз, а потом говорят о последствиях", - добавила она.Она отметила, что Россия не раз говорила об использовании на Украине "чужих флагов", но в контексте возможных провокаций Запада."Возможно, речь идет о том, что они (Великобритания) будут использовать свой флаг? Не знаю, это вопрос к ним", - отметила официальный представитель МИД РФ.Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "highly likely" ("хайли лайкли", "весьма вероятно") "вторжение" России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/zakharova-1773003968.html

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772935453.html

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в мире, лиз трасс, великобритания, россия, нато, мария захарова