https://ria.ru/20220215/zakharova-1773003968.html

Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Британии по Украине

Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Британии по Украине - РИА Новости, 16.02.2022

Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Британии по Украине

МИД Великобритании решил позориться до конца, утверждая о вторжении РФ на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-15T20:59

2022-02-15T20:59

2022-02-16T07:08

в мире

лиз трасс

нато

великобритания

форин-офис

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МИД Великобритании решил позориться до конца, утверждая о вторжении РФ на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "highly likely" ("хайли лайкли", "весьма вероятно") "вторжение" России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений."Глава МИД Британии Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца", - заявила Захарова, комментируя заявление Трасс.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772935453.html

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в мире, лиз трасс, нато, великобритания, форин-офис, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)