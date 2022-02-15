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Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Британии по Украине
Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Британии по Украине - РИА Новости, 16.02.2022
Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Британии по Украине
МИД Великобритании решил позориться до конца, утверждая о вторжении РФ на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-15T20:59
2022-02-16T07:08
в мире
лиз трасс
нато
великобритания
форин-офис
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МИД Великобритании решил позориться до конца, утверждая о вторжении РФ на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "highly likely" ("хайли лайкли", "весьма вероятно") "вторжение" России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений."Глава МИД Британии Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца", - заявила Захарова, комментируя заявление Трасс.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, лиз трасс, нато, великобритания, форин-офис, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:59 15.02.2022 (обновлено: 07:08 16.02.2022)
 
Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Британии по Украине

Захарова: МИД Британии заявлением о вторжении России на Украину решил позориться до конца

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МИД Великобритании решил позориться до конца, утверждая о вторжении РФ на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "highly likely" ("хайли лайкли", "весьма вероятно") "вторжение" России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.
"Глава МИД Британии Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца", - заявила Захарова, комментируя заявление Трасс.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 16:05
Британские СМИ назначили время "вторжения" России на Украину
 
В миреЛиз ТрассНАТОВеликобританияФорин-офисМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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