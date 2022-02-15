https://ria.ru/20220215/zakharova-1773001095.html
Захарова заявила о завершении ответа США и НАТО по гарантиям безопасности
Захарова заявила о завершении ответа США и НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 15.02.2022
Захарова заявила о завершении ответа США и НАТО по гарантиям безопасности
Подготовка ответа РФ в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности находится в завершающей стадии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T20:41
2022-02-15T20:41
2022-02-15T20:42
в мире
сергей лавров
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подготовка ответа РФ в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности находится в завершающей стадии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что они будут опубликованы, они сейчас уже в процессе завершения подготовки ответа, и да, они будут преданы гласности..." - сказала она в видео, размещённом на своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220215/putin-1772956799.html
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в мире, сергей лавров, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:41 15.02.2022 (обновлено: 20:42 15.02.2022)
Захарова заявила о завершении ответа США и НАТО по гарантиям безопасности
Захарова: подготовка ответа США и НАТО по гарантиям безопасности завершается