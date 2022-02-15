https://ria.ru/20220215/zakharova-1773001095.html

Захарова заявила о завершении ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

Захарова заявила о завершении ответа США и НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 15.02.2022

Захарова заявила о завершении ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

Подготовка ответа РФ в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности находится в завершающей стадии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T20:41

2022-02-15T20:41

2022-02-15T20:42

в мире

сергей лавров

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подготовка ответа РФ в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности находится в завершающей стадии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что они будут опубликованы, они сейчас уже в процессе завершения подготовки ответа, и да, они будут преданы гласности..." - сказала она в видео, размещённом на своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220215/putin-1772956799.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)