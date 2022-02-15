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https://ria.ru/20220215/zakharova-1772942264.html
Захарова призвала НАТО высказать озабоченность по невыполнению "Минска-2"
Захарова призвала НАТО высказать озабоченность по невыполнению "Минска-2" - РИА Новости, 15.02.2022
Захарова призвала НАТО высказать озабоченность по невыполнению "Минска-2"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном признании Россией ДНР и ЛНР. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:34
2022-02-15T16:34
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
госдума рф
нато
минские соглашения
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном признании Россией ДНР и ЛНР.Ранее Столтенберг заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы нарушением международного права и минских договоренностей, осложнило бы поиск урегулирования украинского конфликта."Хочется уточнить у Столтенберга, когда НАТО выскажет озабоченность по поводу невыполнения Киевом Минских соглашений, принятия законов, прямо противоречащих комплексу мер, и блокирования работы контактной группы? При чём тут НАТО? Вот и я об этом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла подготовленное КПРФ обращение к главе российского правительства о признании Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20220215/deputaty-1772939424.html
https://ria.ru/20220211/soglasheniya-1772337643.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, нато, минские соглашения
16:34 15.02.2022
 
Захарова призвала НАТО высказать озабоченность по невыполнению "Минска-2"

Захарова: хочется уточнить, когда НАТО выскажет озабоченность по невыполнению "Минска-2"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном признании Россией ДНР и ЛНР.
Ранее Столтенберг заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы нарушением международного права и минских договоренностей, осложнило бы поиск урегулирования украинского конфликта.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 16:20
Захарова пошутила из-за массового отъезда украинских депутатов из страны
"Хочется уточнить у Столтенберга, когда НАТО выскажет озабоченность по поводу невыполнения Киевом Минских соглашений, принятия законов, прямо противоречащих комплексу мер, и блокирования работы контактной группы? При чём тут НАТО? Вот и я об этом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла подготовленное КПРФ обращение к главе российского правительства о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 17:28
Невыполнение Киевом Минска-2 может привести к катастрофе, заявил Медведчук
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФНАТОМинские соглашения
 
 
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