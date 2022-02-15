https://ria.ru/20220215/zakharova-1772942264.html

Захарова призвала НАТО высказать озабоченность по невыполнению "Минска-2"

Захарова призвала НАТО высказать озабоченность по невыполнению "Минска-2" - РИА Новости, 15.02.2022

Захарова призвала НАТО высказать озабоченность по невыполнению "Минска-2"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном признании Россией ДНР и ЛНР. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:34

2022-02-15T16:34

2022-02-15T16:34

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

госдума рф

нато

минские соглашения

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном признании Россией ДНР и ЛНР.Ранее Столтенберг заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы нарушением международного права и минских договоренностей, осложнило бы поиск урегулирования украинского конфликта."Хочется уточнить у Столтенберга, когда НАТО выскажет озабоченность по поводу невыполнения Киевом Минских соглашений, принятия законов, прямо противоречащих комплексу мер, и блокирования работы контактной группы? При чём тут НАТО? Вот и я об этом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла подготовленное КПРФ обращение к главе российского правительства о признании Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220215/deputaty-1772939424.html

https://ria.ru/20220211/soglasheniya-1772337643.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, нато, минские соглашения