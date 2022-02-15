https://ria.ru/20220215/vyzov-1772904192.html
Лавров назвал один из главных вызовов, стоящих перед ОБСЕ
Лавров назвал один из главных вызовов, стоящих перед ОБСЕ - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров назвал один из главных вызовов, стоящих перед ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что один из главных вызовов перед ОБСЕ сейчас - единое понимание архитектуры безопасности. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:59
2022-02-15T13:59
2022-02-15T13:59
в мире
мид польши
обсе
сергей лавров
збигнев рау
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что один из главных вызовов перед ОБСЕ сейчас - единое понимание архитектуры безопасности."Мы исходим из того, что один из главных вызовов, который стоит перед ОБСЕ, - это достижение единого понимания фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа неделимости этой самой безопасности, принципа равной и неделимой безопасности",- сказал он в ходе пресс конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.Лавров напомнил, что этот принцип требует "избегать каких либо действий , которые будут укреплять чью либо безопасность за счёт безопасности любой другой страны".
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в мире, мид польши, обсе, сергей лавров, збигнев рау
Лавров назвал один из главных вызовов, стоящих перед ОБСЕ
Лавров назвал единое понимание архитектуры безопасности вызовом, стоящим перед ОБСЕ