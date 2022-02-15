https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772820000.html

Полянский заявил об отсутствии причин для "вторжения" России на Украину

Полянский заявил об отсутствии причин для "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 15.02.2022

Полянский заявил об отсутствии причин для "вторжения" России на Украину

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире телеканала Channel 4 News, что не видит никаких причин для "вторжения" России на Украину. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T03:18

2022-02-15T03:18

2022-02-15T03:18

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире телеканала Channel 4 News, что не видит никаких причин для "вторжения" России на Украину.Ранее американская газета Politico написала, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО якобы назвал датой "вторжения" России на Украину среду, 16 февраля, однако европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются такое покупать". МИД РФ много раз опровергал подобные заявления.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/napadenie-1772816957.html

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