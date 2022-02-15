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Полянский заявил об отсутствии причин для "вторжения" России на Украину
Полянский заявил об отсутствии причин для "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 15.02.2022
Полянский заявил об отсутствии причин для "вторжения" России на Украину
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире телеканала Channel 4 News, что не видит никаких причин для "вторжения" России на Украину. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T03:18
2022-02-15T03:18
в мире
джо байден
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире телеканала Channel 4 News, что не видит никаких причин для "вторжения" России на Украину.Ранее американская газета Politico написала, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО якобы назвал датой "вторжения" России на Украину среду, 16 февраля, однако европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются такое покупать". МИД РФ много раз опровергал подобные заявления.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, джо байден, дмитрий песков, россия, киев, сша, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр, дмитрий полянский, москва
03:18 15.02.2022
 
Полянский заявил об отсутствии причин для "вторжения" России на Украину

Зампостпреда при ООН Полянский: нет никаких причин для "вторжения" России на Украину

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире телеканала Channel 4 News, что не видит никаких причин для "вторжения" России на Украину.

"Насколько мне известно, нет. И я не вижу никаких причин для этого. Единственное объявление, которое я видел, было со стороны западных СМИ и США, и это очень смешно и странно", — заявил Полянский в ответ на вопрос, состоится ли "вторжение" на Украину в среду.

Ранее американская газета Politico написала, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО якобы назвал датой "вторжения" России на Украину среду, 16 февраля, однако европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются такое покупать". МИД РФ много раз опровергал подобные заявления.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреДжо БайденДмитрий ПесковРоссияКиевСШАЕвросоюзНАТОСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПолянскийМосква
 
 
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