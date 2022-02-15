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ВТБ Лизинг внедрил новый лизинговый калькулятор

ВТБ Лизинг внедрил новый лизинговый калькулятор - РИА Новости, 15.02.2022

ВТБ Лизинг внедрил новый лизинговый калькулятор

ВТБ Лизинг завершил проект внедрения нового лизингового калькулятора, который позволил сократить время подготовки коммерческих предложений на автомобили в три... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:20

2022-02-15T14:20

2022-02-15T14:20

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ВТБ Лизинг завершил проект внедрения нового лизингового калькулятора, который позволил сократить время подготовки коммерческих предложений на автомобили в три раза, сообщает пресс-служба ВТБ.В пресс-релизе отмечается, что калькулятор позволяет рассчитывать график платежей по договору лизинга и проводить его пересчёт при реструктуризации договора. Программный продукт интегрирован с двумя CRM-системами ВТБ Лизинг: он может использовать связанные значения из различных справочников компании. Например, при выборе марки автомобиля отображаются все модели, а после указания модификации заполняются поля параметров машины.Лизинговый калькулятор является одним из составляющих компонентов глобального проекта ВТБ Лизинг "Электронный лизинг". В перспективе калькулятор будет интегрирован с личным кабинетом клиента и разрабатываемым в настоящее время мобильным приложением, что позволит выполнять предварительные расчеты на автомобиль в режиме онлайн. Конечная цель этого стратегического проекта — совершение сделок в цифровом формате."Основным приоритетом ВТБ Лизинг является клиентоориентированность. Мы не только стараемся учитывать индивидуальные потребности клиентов, предлагая комфортные условия финансирования автомобилей, но и стремимся делать предложение быстро, чтобы клиент не терял время в ожидании расчета. Ранее для подготовки коммерческих предложений мы использовали ПО с множеством страниц и большим количеством параметров, которые заполнялись вручную. При этом допускались ошибки, не работали проверки заполнения важных полей, а часть запрашиваемых данных фактически не использовалась. Все это не лучшим образом влияло на скорость предоставления предложения клиентам. Сейчас мы внедрили важный инструмент, который дает возможность рассчитать стоимость владения автомобилем достаточно быстро и передавать эту информацию клиенту для принятия решения", — сказал ИТ-директор ВТБ Лизинг Борис Шелекасов.

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новости компаний - экономика, втб лизинг, втб