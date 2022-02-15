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ВТБ Капитал Инвестиции: до 60% обращений теперь обрабатывается в чате
ВТБ Капитал Инвестиции: до 60% обращений теперь обрабатывается в чате - РИА Новости, 15.02.2022
ВТБ Капитал Инвестиции: до 60% обращений теперь обрабатывается в чате
До 60% обращений клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в настоящее время обрабатывается в чате, средняя скорость ответа составляет 30 секунд, сообщает ВТБ. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:46
2022-02-15T12:46
новости компаний - экономика
втб
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. До 60% обращений клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в настоящее время обрабатывается в чате, средняя скорость ответа составляет 30 секунд, сообщает ВТБ.Клиенты на брокерском обслуживании могут позвонить на круглосуточную горячую линию или получить консультацию по инвестициям, брокерским услугам в чате в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции (6+). Чат позволяет оператору одновременно работать с несколькими клиентами. Ежедневно обрабатывается около 5500 клиентских запросов."Мы еще год назад перевели поддержку в круглосуточный режим, а прошлой осенью добавили возможность задать вопрос службе поддержки через чат мобильного приложения. Видим на это большой спрос. Процент обращений через чат растет с каждой неделей", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.Число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в 2021 году выросло в полтора раза и превысило 2,3 миллиона человек. Мобильным приложением ВТБ Мои Инвестиции ежедневно пользуется более 450 тысяч человек. Этот показатель в 2021 году показал двукратный рост. Каждый день через приложение совершается более миллиона сделок на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Объем средств, управляемых через мобильное приложение, превышает 2,1 триллиона рублей.
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новости компаний - экономика, втб, россия
12:46 15.02.2022
 

ВТБ Капитал Инвестиции: до 60% обращений теперь обрабатывается в чате

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. До 60% обращений клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в настоящее время обрабатывается в чате, средняя скорость ответа составляет 30 секунд, сообщает ВТБ.
Клиенты на брокерском обслуживании могут позвонить на круглосуточную горячую линию или получить консультацию по инвестициям, брокерским услугам в чате в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции (6+). Чат позволяет оператору одновременно работать с несколькими клиентами. Ежедневно обрабатывается около 5500 клиентских запросов.
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"Мы еще год назад перевели поддержку в круглосуточный режим, а прошлой осенью добавили возможность задать вопрос службе поддержки через чат мобильного приложения. Видим на это большой спрос. Процент обращений через чат растет с каждой неделей", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.
Число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в 2021 году выросло в полтора раза и превысило 2,3 миллиона человек. Мобильным приложением ВТБ Мои Инвестиции ежедневно пользуется более 450 тысяч человек. Этот показатель в 2021 году показал двукратный рост. Каждый день через приложение совершается более миллиона сделок на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Объем средств, управляемых через мобильное приложение, превышает 2,1 триллиона рублей.
 
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