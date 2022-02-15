https://ria.ru/20220215/vrag-1772814422.html

Захарова назвала истинного врага Украины

Захарова назвала истинного врага Украины - РИА Новости, 15.02.2022

Захарова назвала истинного врага Украины

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к госслужащим и олигархам с призывом вернуться в страну показало, что враг республики — не Россия, а... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T00:31

2022-02-15T00:31

2022-02-15T00:31

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Обращение президента Украины Владимира Зеленского к госслужащим и олигархам с призывом вернуться в страну показало, что враг республики — не Россия, а украинская "элита", заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Зеленский в понедельник обратился ко всем госслужащим, которые выехали из страны или планируют уехать, призвал их вернуться в течение 24 часов, потому что народ доверил им "управлять страной и защищать ее". Секретарь СНБО Украины заявлял, что за пределами страны находятся 23 депутата Верховной рады.По ее словам, после того, как Зеленский заявил о том, что "объявление даты "вторжения" — это запугивание, стало понятно, что друг этого государства не США". "После того, как президент Украины заявил, что у него есть абсолютно все разведданные об агрессоре, украинская армия сильна как никогда, а в объявленную американцами дату "нападения" на Украине пройдут масштабные "имиджевые мероприятия", стало вообще все понятно", — добавила Захарова.В понедельник Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля днем единения. Указом предусматривается, что в этот день на сооружениях во всех населенных пунктах будет поднят флаг Украины, а в 10.00 по местному времени будет исполнен гимн. Кроме того, в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в государствах пребывания будут проведены соответствующие имиджевые мероприятия.Американские СМИ ранее сообщали, что президент Джо Байден говорил союзникам о том, что "российское вторжение" на Украину может начаться 16 февраля.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772798332.html

https://ria.ru/20220214/zakharova-1772809758.html

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в мире, джо байден, дмитрий песков, москва, россия, киев, верховная рада украины, нато, мария захарова