https://ria.ru/20220215/voyna-1772824456.html

Стало известно, почему Зеленский пока не покинул Украину

На Украине объяснили, что бы сделал Зеленский при реальном "нападении" - РИА Новости, 15.02.2022

Стало известно, почему Зеленский пока не покинул Украину

Политолог Александр Лазарев заявил в эфире телеканала "Наш", что поведение президента Украины Владимира Зеленского и его окружения заставляет усомниться в... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T06:37

2022-02-15T06:37

2022-02-15T07:19

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александр лазарев (политолог)

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владимир зеленский

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Политолог Александр Лазарев заявил в эфире телеканала "Наш", что поведение президента Украины Владимира Зеленского и его окружения заставляет усомниться в реальности сообщений о возможности "нападения" России.При этом он добавил, что представители власти также попытались бы вывезти из страны свои сбережения в наличном виде, так как им могли бы заблокировать банковские счета.Эксперт подчеркнул, что не считает возможным начало боевых действий между Россией и Украиной.В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, которую передали западные страны.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220215/skandal-1772821773.html

https://ria.ru/20220215/pokhod-1772815773.html

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в мире, россия, украина, александр лазарев (политолог), сша, владимир зеленский