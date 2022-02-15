Стало известно, почему Зеленский пока не покинул Украину

06:37 15.02.2022 (обновлено: 07:19 15.02.2022)
На Украине объяснили, что бы сделал Зеленский при реальном "нападении"
Политолог Лазарев: Зеленский уже покинул бы Украину, если угроза войны была бы реальной
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Политолог Александр Лазарев заявил в эфире телеканала "Наш", что поведение президента Украины Владимира Зеленского и его окружения заставляет усомниться в реальности сообщений о возможности "нападения" России.
"Так как мы полностью понимаем, кто сейчас у нас при власти, кто такие "Слуги народа", кто такой президент, Офис президента, министры. Если была бы реальная ситуация, при которой возможно вторжение, они бы уехали отсюда, бежали на все четыре стороны", — заявил Лазарев.
При этом он добавил, что представители власти также попытались бы вывезти из страны свои сбережения в наличном виде, так как им могли бы заблокировать банковские счета.
Эксперт подчеркнул, что не считает возможным начало боевых действий между Россией и Украиной.
В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.