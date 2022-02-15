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https://ria.ru/20220215/vaktsina-1772836570.html
В Москве начались исследования назальной вакцины для профилактики COVID-19
В Москве начались исследования назальной вакцины для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2022
В Москве начались исследования назальной вакцины для профилактики COVID-19
В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум", также продолжается изучение назальной вакцины,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:20
2022-02-15T09:51
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россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум", также продолжается изучение назальной вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи, сообщается на официальном портале мэра Москвы."Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". Всего в нем примут участие 660 человек: около 400 из них - в московских медучреждениях, остальные - в 11 центрах по всей России", - цитируется в сообщении заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Эта вакцина идентична по составу действующих веществ "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения. Ранее на базе наших поликлиник стартовало исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Мы рады быть одной из ключевых площадок для изучения вакцин от COVID-19. Город заинтересован в сотрудничестве с разными производителями, чтобы способствовать повышению доступности вакцин в гражданском обороте", - добавила она.Отмечается, что клиническое исследование проводится на базе московских поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210, а также в 11 центрах в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле."Специалисты изучат безопасность и эффективность назальной вакцины. Участников исследования разделят на две группы, каждому добровольцу в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, а в другой группе в виде спрея используют плацебо, а с помощью инъекции введут вакцину "Спутник V". Добровольцы будут находиться под наблюдением врачей 365 дней. Перед началом исследования все участники проходят медицинское обследование. Это помогает определить прежнее состояние организма и избежать развития возможных нежелательных явлений", - говорится в сообщении.Уточняется, что участником исследования может стать любой здоровый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел им в последние полгода, а также не контактировал с заболевшим в последние 14 дней.Ранее в столице началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Оно проводится на базе четырех медицинских организаций, в том числе двух московских поликлиник: городской поликлиники № 2 и диагностического центра № 5, а также в Первом московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова Минздрава России и в научно-исследовательском центре "Экобезопасность".
https://ria.ru/20220211/vaktsina-1772332905.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, москва, анастасия ракова
09:20 15.02.2022 (обновлено: 09:51 15.02.2022)
 
В Москве начались исследования назальной вакцины для профилактики COVID-19

В Москве начались клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 фирмы "Генериум"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина во время ПЦР-теста на COVID-19 в рамках программы клинических испытаний назальной вакцины
Мужчина во время ПЦР-теста на COVID-19 в рамках программы клинических испытаний назальной вакцины - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум", также продолжается изучение назальной вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". Всего в нем примут участие 660 человек: около 400 из них - в московских медучреждениях, остальные - в 11 центрах по всей России", - цитируется в сообщении заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Эта вакцина идентична по составу действующих веществ "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения. Ранее на базе наших поликлиник стартовало исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Мы рады быть одной из ключевых площадок для изучения вакцин от COVID-19. Город заинтересован в сотрудничестве с разными производителями, чтобы способствовать повышению доступности вакцин в гражданском обороте", - добавила она.
Отмечается, что клиническое исследование проводится на базе московских поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210, а также в 11 центрах в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле.
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"Специалисты изучат безопасность и эффективность назальной вакцины. Участников исследования разделят на две группы, каждому добровольцу в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, а в другой группе в виде спрея используют плацебо, а с помощью инъекции введут вакцину "Спутник V". Добровольцы будут находиться под наблюдением врачей 365 дней. Перед началом исследования все участники проходят медицинское обследование. Это помогает определить прежнее состояние организма и избежать развития возможных нежелательных явлений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участником исследования может стать любой здоровый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел им в последние полгода, а также не контактировал с заболевшим в последние 14 дней.
Ранее в столице началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Оно проводится на базе четырех медицинских организаций, в том числе двух московских поликлиник: городской поликлиники № 2 и диагностического центра № 5, а также в Первом московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова Минздрава России и в научно-исследовательском центре "Экобезопасность".
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