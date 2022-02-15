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В Тульской области полицейского уволили за пытки электрошокером
В Тульской области полицейского уволили за пытки электрошокером - РИА Новости, 15.02.2022
В Тульской области полицейского уволили за пытки электрошокером
Сотрудник полиции в Тульской области, применивший электрошокер в отношении вызванной для разбирательства женщины, уволен из органов внутренних дел по... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:32
2022-02-15T13:32
происшествия
россия
тульская область
узловский район
умвд россии по тульской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции в Тульской области, применивший электрошокер в отношении вызванной для разбирательства женщины, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщает УМВД по региону во вторник.Ряд СМИ сообщил в понедельник, что в Тульской области полицейский пытал подозреваемую электрошокером, позже она написала на него заявление, но мужчина скрылся от следствия. Источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил РИА Новости, что женщина, действительно, заявила подобное, и в УМВД по региону проводят проверку. Сама женщина, отметил собеседник, является фигурантом уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса. СУСК России по Тульской области сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий. В следственном управлении отметили факт применения спецсредств в отношении женщины, вызванной в отдел полиции для разбирательства по факту совершения хулиганских действий. Подозреваемый находится в розыске."Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Тульской области проведена служебная проверка по факту превышения должностных полномочий сотрудником ОМВД России по Узловскому району Тульской области, по итогам которой он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - говорится в сообщении.Полиция отмечает, что руководители бывшего сотрудника будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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россия
тульская область
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происшествия, россия, тульская область, узловский район, умвд россии по тульской области
13:32 15.02.2022
 
В Тульской области полицейского уволили за пытки электрошокером

В Тульской области сотрудника полиции уволили за пытки женщины электрошокером

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции в Тульской области, применивший электрошокер в отношении вызванной для разбирательства женщины, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщает УМВД по региону во вторник.
Ряд СМИ сообщил в понедельник, что в Тульской области полицейский пытал подозреваемую электрошокером, позже она написала на него заявление, но мужчина скрылся от следствия. Источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил РИА Новости, что женщина, действительно, заявила подобное, и в УМВД по региону проводят проверку. Сама женщина, отметил собеседник, является фигурантом уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса. СУСК России по Тульской области сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий. В следственном управлении отметили факт применения спецсредств в отношении женщины, вызванной в отдел полиции для разбирательства по факту совершения хулиганских действий. Подозреваемый находится в розыске.
"Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Тульской области проведена служебная проверка по факту превышения должностных полномочий сотрудником ОМВД России по Узловскому району Тульской области, по итогам которой он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - говорится в сообщении.
Полиция отмечает, что руководители бывшего сотрудника будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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В Оренбурге осудили двоих полицейских за пытки задержанного электрошокером
 
ПроисшествияРоссияТульская областьУзловский районУМВД России по Тульской области
 
 
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