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Генсек НАТО заявил, что альянсу надо убедиться в "деэскалации" по Украине
Генсек НАТО заявил, что альянсу надо убедиться в "деэскалации" по Украине - РИА Новости, 15.02.2022
Генсек НАТО заявил, что альянсу надо убедиться в "деэскалации" по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая в Брюсселе на вопрос журналистов о том, какое развитие ситуации вокруг Украины убедило бы альянс в "деэскалации", сообщил, РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:13
2022-02-15T17:13
в мире
нато
украина
йенс столтенберг
россия
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая в Брюсселе на вопрос журналистов о том, какое развитие ситуации вокруг Украины убедило бы альянс в "деэскалации", сообщил, что, по его мнению, "деэскалация" означает "значительный и продолжительный отвод сил и тяжелой техники"."Нам надо увидеть значительный и продолжительный отвод сил и тяжелой техники", - сказал он.Столтенберг отметил, что альянс "видит положительные сигналы из Москвы по продолжению дипломатических усилий (в рамках диалога по безопасности в Европе - ред.)", но при этом "пока не видит деэскалацию (вокруг Украины - ред.) на земле". Он также добавил, что в НАТО ждут ответ России по предложениям альянса по безопасности и рассчитывают на продолжение встреч в рамках Совета Россия-НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220215/zakharova-1772942264.html
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в мире, нато, украина, йенс столтенберг, россия
17:13 15.02.2022
 
Генсек НАТО заявил, что альянсу надо убедиться в "деэскалации" по Украине

Генсек НАТО Столтенберг: альянсу надо убедиться в "деэскалации" по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая в Брюсселе на вопрос журналистов о том, какое развитие ситуации вокруг Украины убедило бы альянс в "деэскалации", сообщил, что, по его мнению, "деэскалация" означает "значительный и продолжительный отвод сил и тяжелой техники".
"Нам надо увидеть значительный и продолжительный отвод сил и тяжелой техники", - сказал он.
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Столтенберг отметил, что альянс "видит положительные сигналы из Москвы по продолжению дипломатических усилий (в рамках диалога по безопасности в Европе - ред.)", но при этом "пока не видит деэскалацию (вокруг Украины - ред.) на земле". Он также добавил, что в НАТО ждут ответ России по предложениям альянса по безопасности и рассчитывают на продолжение встреч в рамках Совета Россия-НАТО.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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