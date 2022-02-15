Генсек НАТО заявил, что альянсу надо убедиться в "деэскалации" по Украине
Генсек НАТО Столтенберг: альянсу надо убедиться в "деэскалации" по Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая в Брюсселе на вопрос журналистов о том, какое развитие ситуации вокруг Украины убедило бы альянс в "деэскалации", сообщил, что, по его мнению, "деэскалация" означает "значительный и продолжительный отвод сил и тяжелой техники".
"Нам надо увидеть значительный и продолжительный отвод сил и тяжелой техники", - сказал он.
Столтенберг отметил, что альянс "видит положительные сигналы из Москвы по продолжению дипломатических усилий (в рамках диалога по безопасности в Европе - ред.)", но при этом "пока не видит деэскалацию (вокруг Украины - ред.) на земле". Он также добавил, что в НАТО ждут ответ России по предложениям альянса по безопасности и рассчитывают на продолжение встреч в рамках Совета Россия-НАТО.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.