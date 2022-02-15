https://ria.ru/20220215/ukraina-1772915035.html

Премьер Австралии призвал Китай осудить Россию из-за ситуации на Украине

Премьер Австралии призвал Китай осудить Россию из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 15.02.2022

Премьер Австралии призвал Китай осудить Россию из-за ситуации на Украине

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая во вторник на слушаниях в австралийском парламенте, призвал китайское правительство осудить Россию в связи с... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:45

2022-02-15T14:45

2022-02-15T14:45

игорь конашенков

сергей лавров

киев

владимир путин

сша

россия

нато

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая во вторник на слушаниях в австралийском парламенте, призвал китайское правительство осудить Россию в связи с ситуацией на Украине."Мы ожидаем, что все страны, все правительства в мире будут осуждать происходящее с угрозами насилия против Украины", - сказал Моррисон, отвечая на вопрос о действиях властей Австралии в нынешней ситуации с Украиной."Китайское правительство не осудило то, что происходит, и я бы призвал китайское правительство и всех лиц здесь... осудить эти действия и дать возможность для должного ответа через Объединенные Нации", - заявил австралийский премьер.Вместе с тем, в конце прошлого года Австралия объявила о создании альянса с США и Великобританией - AUKUS, который предполагает строительство флота австралийских атомных подводных лодок и направлен на сдерживание предполагаемой "угрозы" Китая в регионе.Ранее Австралия неоднократно осуждала Китай под предлогом нарушения прав человека.Китай и Россия в день открытия Олимпийских игр приняли совместное заявление о международных отношениях, в котором Пекин поддержал подходы Москвы к проблемам безопасности. Стороны выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772914091.html

https://ria.ru/20220215/lavrov-1772910148.html

https://ria.ru/20220215/gaz-1772845901.html

киев

сша

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австралия

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игорь конашенков, сергей лавров, киев, владимир путин, сша, россия, нато, ситуация в днр и лнр, в мире, австралия