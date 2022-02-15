Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/translyatsiya-1772811122.html
Запуск корабля "Прогресс МС-19" с Байконура. Прямая трансляция
Запуск корабля "Прогресс МС-19" с Байконура. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.02.2022
Запуск корабля "Прогресс МС-19" с Байконура. Прямая трансляция
Грузовой корабль "Прогресс МС-19" стартует с Байконура на ракете "Союз-2.1а". Кораблю предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T07:30
2022-02-15T07:35
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
байконур (космодром)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772804841_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_49114f6e24c52d52bcc978d3705ebd41.jpg
Грузовой корабль "Прогресс МС-19" стартует с Байконура на ракете "Союз-2.1а". Кораблю предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток. Помимо стандартных грузов, "Прогресс МС-19" доставит для экипажа МКС-66 шесть малых спутников-кубсатов, которые космонавты запустят во время выхода в открытый космос. Аппараты разработаны Юго-западным государственным университетом и предназначены для научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".Помимо этого, грузовой корабль доставит кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента, а также стандартные рационы питания.Еще в числе грузов — укладки для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов, большая часть из которых будет посвящена разнообразным исследованиям биоорганизмов в условиях космического пространства.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Запуск ракеты "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс" к МКС
LIVE: Запуск ракеты "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс" к МКС
2022-02-15T07:30
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772804841_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_3130500f3f647cf4e375e8f57be08ef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), байконур (космодром), видео
Запуск корабля "Прогресс МС-19" с Байконура. Прямая трансляция
Грузовой корабль "Прогресс МС-19" стартует с Байконура на ракете "Союз-2.1а". Кораблю предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток.
2022-02-15T07:30
true
PT1S
07:30 15.02.2022 (обновлено: 07:35 15.02.2022)
 

Запуск корабля "Прогресс МС-19" с Байконура. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Грузовой корабль "Прогресс МС-19" стартует с Байконура на ракете "Союз-2.1а". Кораблю предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток.
Помимо стандартных грузов, "Прогресс МС-19" доставит для экипажа МКС-66 шесть малых спутников-кубсатов, которые космонавты запустят во время выхода в открытый космос. Аппараты разработаны Юго-западным государственным университетом и предназначены для научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".

Помимо этого, грузовой корабль доставит кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента, а также стандартные рационы питания.

Еще в числе грузов — укладки для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов, большая часть из которых будет посвящена разнообразным исследованиям биоорганизмов в условиях космического пространства.
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Байконур (космодром)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала