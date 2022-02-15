07:30 15.02.2022 (обновлено: 07:35 15.02.2022)
Запуск корабля "Прогресс МС-19" с Байконура. Прямая трансляция
Грузовой корабль "Прогресс МС-19" стартует с Байконура на ракете "Союз-2.1а". Кораблю предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток.
Помимо стандартных грузов, "Прогресс МС-19" доставит для экипажа МКС-66 шесть малых спутников-кубсатов, которые космонавты запустят во время выхода в открытый космос. Аппараты разработаны Юго-западным государственным университетом и предназначены для научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".
Помимо этого, грузовой корабль доставит кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента, а также стандартные рационы питания.
Еще в числе грузов — укладки для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов, большая часть из которых будет посвящена разнообразным исследованиям биоорганизмов в условиях космического пространства.
Помимо этого, грузовой корабль доставит кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента, а также стандартные рационы питания.
Еще в числе грузов — укладки для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов, большая часть из которых будет посвящена разнообразным исследованиям биоорганизмов в условиях космического пространства.