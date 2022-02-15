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Запуск корабля "Прогресс МС-19" с Байконура. Прямая трансляция

Запуск корабля "Прогресс МС-19" с Байконура. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.02.2022

Запуск корабля "Прогресс МС-19" с Байконура. Прямая трансляция

Грузовой корабль "Прогресс МС-19" стартует с Байконура на ракете "Союз-2.1а". Кораблю предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T07:30

2022-02-15T07:30

2022-02-15T07:35

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

байконур (космодром)

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Грузовой корабль "Прогресс МС-19" стартует с Байконура на ракете "Союз-2.1а". Кораблю предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток. Помимо стандартных грузов, "Прогресс МС-19" доставит для экипажа МКС-66 шесть малых спутников-кубсатов, которые космонавты запустят во время выхода в открытый космос. Аппараты разработаны Юго-западным государственным университетом и предназначены для научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".Помимо этого, грузовой корабль доставит кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента, а также стандартные рационы питания.Еще в числе грузов — укладки для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов, большая часть из которых будет посвящена разнообразным исследованиям биоорганизмов в условиях космического пространства.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Запуск ракеты "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс" к МКС LIVE: Запуск ракеты "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс" к МКС 2022-02-15T07:30 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), байконур (космодром), видео