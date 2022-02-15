https://ria.ru/20220215/torgovlya-1772960619.html

Путин заявил о росте взаимной торговли между Россией и Германией

Путин заявил о росте взаимной торговли между Россией и Германией - РИА Новости, 15.02.2022

Путин заявил о росте взаимной торговли между Россией и Германией

Взаимная торговля между Россией и Германией по итогам 2021 года выросла на 36% и достигла почти 57 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:33

2022-02-15T17:33

2022-02-15T17:33

экономика

россия

китай

германия

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Взаимная торговля между Россией и Германией по итогам 2021 года выросла на 36% и достигла почти 57 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем."Германия занимает второе после КНР место среди внешнеторговых партнеров России. Несмотря на непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и волатильностью на глобальных рынках, по итогам 2021 года взаимная торговля выросла на 36% и достигла почти 57 миллиардов долларов", - сказал Путин."Германские инвестиции в российскую экономику составляют более 21 миллиарда. А встречные российские капиталовложения в ФРГ - 10 миллиардов долларов. Всего в России действует порядка 4 тысяч компаний с участием немецкого капитала", - отметил российский президент.

https://ria.ru/20220215/otnosheniya-1772729483.html

россия

китай

германия

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экономика, россия, китай, германия, владимир путин, олаф шольц