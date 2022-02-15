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Путин заявил о росте взаимной торговли между Россией и Германией
Путин заявил о росте взаимной торговли между Россией и Германией - РИА Новости, 15.02.2022
Путин заявил о росте взаимной торговли между Россией и Германией
Взаимная торговля между Россией и Германией по итогам 2021 года выросла на 36% и достигла почти 57 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:33
2022-02-15T17:33
экономика
россия
китай
германия
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Взаимная торговля между Россией и Германией по итогам 2021 года выросла на 36% и достигла почти 57 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем."Германия занимает второе после КНР место среди внешнеторговых партнеров России. Несмотря на непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и волатильностью на глобальных рынках, по итогам 2021 года взаимная торговля выросла на 36% и достигла почти 57 миллиардов долларов", - сказал Путин."Германские инвестиции в российскую экономику составляют более 21 миллиарда. А встречные российские капиталовложения в ФРГ - 10 миллиардов долларов. Всего в России действует порядка 4 тысяч компаний с участием немецкого капитала", - отметил российский президент.
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экономика, россия, китай, германия, владимир путин, олаф шольц
17:33 15.02.2022
 
Путин заявил о росте взаимной торговли между Россией и Германией

Президент Путин заявил о росте взаимной торговли между Россией и Германией на 36%

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Взаимная торговля между Россией и Германией по итогам 2021 года выросла на 36% и достигла почти 57 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Германия занимает второе после КНР место среди внешнеторговых партнеров России. Несмотря на непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и волатильностью на глобальных рынках, по итогам 2021 года взаимная торговля выросла на 36% и достигла почти 57 миллиардов долларов", - сказал Путин.
"Германские инвестиции в российскую экономику составляют более 21 миллиарда. А встречные российские капиталовложения в ФРГ - 10 миллиардов долларов. Всего в России действует порядка 4 тысяч компаний с участием немецкого капитала", - отметил российский президент.
Флаги России и Германии - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 02:31
Межгосударственные отношения России и Германии
 
ЭкономикаРоссияКитайГерманияВладимир ПутинОлаф Шольц
 
 
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