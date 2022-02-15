https://ria.ru/20220215/toplivo-1772849634.html

В Госдуму внесли проект о донастройке демпфера для цен на топливо

В Госдуму внесли проект о донастройке демпфера для цен на топливо - РИА Новости, 15.02.2022

В Госдуму внесли проект о донастройке демпфера для цен на топливо

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:37

2022-02-15T10:37

2022-02-15T10:37

экономика

алексей сазанов

сша

россия

госдума рф

правительство рф

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, следует из базы данных нижней палаты парламента.Решение о донастройке демпфера было принято на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России, пояснял в начале февраля замглавы Минфина Алексей Сазанов. При этом за счет увеличения выплат от государства нефтяные компании смогут обеспечить сохранение динамики цен на заправках для автолюбителей в пределах инфляции в 2022-2024 годах, отмечал он.Законопроектом увеличивается размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива – с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю. А допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизеля над ее индикативной ценой уменьшается с 20% до 15%. Если цена будет выше этого уровня, демпфирующая надбавка обнуляется.Индикативные же цены на бензин и дизтопливо в демпфере сохранятся на прежнем уровне: на 2022 год - 55,2 тысячи и 52,25 тысячи рублей за тонну соответственно, на 2023 год - 56,9 тысячи и 53,85 тысячи рублей, на 2024 год - 58,65 тысячи и 55,5 тысячи рублей. Предполагается, что в случае принятия закон вступи в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. Сазанов ранее говорил, что корректировку планируется провести с 1 апреля 2022 года.По оценке кабмина, выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году составят 21,7 миллиарда рублей (в случае вступления закона в силу с 1 апреля 2022 года), в 2023 году - 17,3 миллиарда рублей, в 2024 году - 3,3 миллиарда рублей. Эта оценка сделана исходя из предположения, что цена на нефть в 2022 году составит 62,2 доллара США за баррель, в 2023 году - 58,4 доллара, в 2024 году - 55,7 доллара, а курс доллара - 72,1 рубля, 72,7 рубля, 73,6 рубля за доллар соответственно.С целью компенсации выпадающих доходов бюджета законопроект при исчислении НДПИ в отношении нефти предусматривает корректировку формулы расчета коэффициента Нбуг, характеризующего надбавку за изменение механизма демпфера с 2020 года, а также коэффициента, характеризующего корректировку демпфера в 2021 году. Одновременно вводится коэффициент корректировки демпфера в 2022 году.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

https://ria.ru/20220113/pereoborudovanie-1767599338.html

https://ria.ru/20211224/dizel-1765364780.html

https://ria.ru/20211228/toplivo-1765800006.html

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экономика, алексей сазанов, сша, россия, госдума рф, правительство рф