https://ria.ru/20220215/tamozhnya-1772870062.html
СК заинтересовался замглавы Внуковской таможни, сообщил источник
СК заинтересовался замглавы Внуковской таможни, сообщил источник - РИА Новости, 15.02.2022
СК заинтересовался замглавы Внуковской таможни, сообщил источник
Следователи заинтересовались заместителем начальника Внуковской таможни по тыловому обеспечению Игорем Мезенчуком, позволившему в рамках госконтракта на 4,1... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:56
2022-02-15T11:56
2022-02-15T11:56
происшествия
россия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи заинтересовались заместителем начальника Внуковской таможни по тыловому обеспечению Игорем Мезенчуком, позволившему в рамках госконтракта на 4,1 миллиона рублей поставить оборудование, не соответствующее техзаданию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительной информации, замначальника Внуковской таможни по тыловому обеспечению Мезенчук позволил компании "АСКБ" поставить на Внуковскую таможню оборудование системы газового пожаротушения, не соответствующее техническому заданию, прописанному в госконтракте по капремонту. Согласно договору, стоимость предоставляемой услуги превысила 4,1 миллиона рублей."В настоящее время организована проверка. В действиях Мезенчука усматривается признаки преступления по статьям о злоупотреблении и превышении должностными полномочиями (285, 286 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220213/sud-1772560458.html
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происшествия, россия, внуково (аэропорт)
СК заинтересовался замглавы Внуковской таможни, сообщил источник
Источник: СК заподозрил замглавы Внуковской таможни в превышении полномочий
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи заинтересовались заместителем начальника Внуковской таможни по тыловому обеспечению Игорем Мезенчуком, позволившему в рамках госконтракта на 4,1 миллиона рублей поставить оборудование, не соответствующее техзаданию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, замначальника Внуковской таможни по тыловому обеспечению Мезенчук позволил компании "АСКБ" поставить на Внуковскую таможню оборудование системы газового пожаротушения, не соответствующее техническому заданию, прописанному в госконтракте по капремонту. Согласно договору, стоимость предоставляемой услуги превысила 4,1 миллиона рублей.
"В настоящее время организована проверка. В действиях Мезенчука усматривается признаки преступления по статьям о злоупотреблении и превышении должностными полномочиями (285, 286 УК РФ
)", - сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.