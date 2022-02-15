https://ria.ru/20220215/tamozhnya-1772870062.html

СК заинтересовался замглавы Внуковской таможни, сообщил источник

СК заинтересовался замглавы Внуковской таможни, сообщил источник - РИА Новости, 15.02.2022

СК заинтересовался замглавы Внуковской таможни, сообщил источник

Следователи заинтересовались заместителем начальника Внуковской таможни по тыловому обеспечению Игорем Мезенчуком, позволившему в рамках госконтракта на 4,1... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:56

2022-02-15T11:56

2022-02-15T11:56

происшествия

россия

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи заинтересовались заместителем начальника Внуковской таможни по тыловому обеспечению Игорем Мезенчуком, позволившему в рамках госконтракта на 4,1 миллиона рублей поставить оборудование, не соответствующее техзаданию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительной информации, замначальника Внуковской таможни по тыловому обеспечению Мезенчук позволил компании "АСКБ" поставить на Внуковскую таможню оборудование системы газового пожаротушения, не соответствующее техническому заданию, прописанному в госконтракте по капремонту. Согласно договору, стоимость предоставляемой услуги превысила 4,1 миллиона рублей."В настоящее время организована проверка. В действиях Мезенчука усматривается признаки преступления по статьям о злоупотреблении и превышении должностными полномочиями (285, 286 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220213/sud-1772560458.html

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происшествия, россия, внуково (аэропорт)