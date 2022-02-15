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Говорить о позитиве в ситуации на Украине рано, заявил глава НАТО
Говорить о позитиве в ситуации на Украине рано, заявил глава НАТО - РИА Новости, 15.02.2022
Говорить о позитиве в ситуации на Украине рано, заявил глава НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что "пока рано говорить" о позитивном развитии ситуации вокруг Украины, но "альянс верит в политическое решение". РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:42
2022-02-15T16:45
в мире
черное море
украина
брюссель
нато
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БРЮССЕЛь, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что "пока рано говорить" о позитивном развитии ситуации вокруг Украины, но "альянс верит в политическое решение".В среду и четверг в Брюсселе пройдет двухдневная встреча глав минобороны НАТО, на которой будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, а также усиление альянса на восточном направлении, в частности в районе Черного моря."Пока еще очень рано говорить (об улучшении ситуации вокруг Украины - ред.), но мы твердо верим в возможность политического решения", - сказал Столтеберг. При этом он добавил, что в НАТО видят "внушающие оптимизм сигналы из Москвы о продолжении дипломатических усилий".
https://ria.ru/20220215/nato-1772940749.html
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в мире, черное море, украина, брюссель, нато
16:42 15.02.2022 (обновлено: 16:45 15.02.2022)
 
Говорить о позитиве в ситуации на Украине рано, заявил глава НАТО

Генсек НАТО Столтенберг считает, что пока рано говорить о позитиве в ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛь, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что "пока рано говорить" о позитивном развитии ситуации вокруг Украины, но "альянс верит в политическое решение".
В среду и четверг в Брюсселе пройдет двухдневная встреча глав минобороны НАТО, на которой будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, а также усиление альянса на восточном направлении, в частности в районе Черного моря.
"Пока еще очень рано говорить (об улучшении ситуации вокруг Украины - ред.), но мы твердо верим в возможность политического решения", - сказал Столтеберг. При этом он добавил, что в НАТО видят "внушающие оптимизм сигналы из Москвы о продолжении дипломатических усилий".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 16:28
НАТО пока не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг
 
В миреЧерное мореУкраинаБрюссельНАТО
 
 
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