https://ria.ru/20220215/stoltenberg-1772944999.html

Говорить о позитиве в ситуации на Украине рано, заявил глава НАТО

Говорить о позитиве в ситуации на Украине рано, заявил глава НАТО - РИА Новости, 15.02.2022

Говорить о позитиве в ситуации на Украине рано, заявил глава НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что "пока рано говорить" о позитивном развитии ситуации вокруг Украины, но "альянс верит в политическое решение". РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:42

2022-02-15T16:42

2022-02-15T16:45

в мире

черное море

украина

брюссель

нато

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БРЮССЕЛь, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что "пока рано говорить" о позитивном развитии ситуации вокруг Украины, но "альянс верит в политическое решение".В среду и четверг в Брюсселе пройдет двухдневная встреча глав минобороны НАТО, на которой будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, а также усиление альянса на восточном направлении, в частности в районе Черного моря."Пока еще очень рано говорить (об улучшении ситуации вокруг Украины - ред.), но мы твердо верим в возможность политического решения", - сказал Столтеберг. При этом он добавил, что в НАТО видят "внушающие оптимизм сигналы из Москвы о продолжении дипломатических усилий".

https://ria.ru/20220215/nato-1772940749.html

черное море

украина

брюссель

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в мире, черное море, украина, брюссель, нато