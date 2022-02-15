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В Магаданской области спасли из снежного плена двух детей
В Магаданской области спасли из снежного плена двух детей - РИА Новости, 15.02.2022
В Магаданской области спасли из снежного плена двух детей
Спасатели и волонтеры вытащили из-под завалов снега и льда двух детей в селе Клепка под Магаданом, у обоих диагностировали переохлаждение, сообщил... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T04:24
2022-02-15T05:28
хорошие новости
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 15 фев — РИА Новости. Спасатели и волонтеры вытащили из-под завалов снега и льда двух детей в селе Клепка под Магаданом, у обоих диагностировали переохлаждение, сообщил пожарно-спасательный центр региона.По его данным, в спасательной операции участвовали четверо спасателей и десять волонтеров. Детей передали родителям, а затем на машине скорой помощи отправили в Магадан."Фельдшер осуществил осмотр детей и поставил предварительный диагноз — общее переохлаждение. Затем дети были доставлены в Магаданскую областную больницу", — добавили спасатели.
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происшествия, магадан
04:24 15.02.2022 (обновлено: 05:28 15.02.2022)
 
В Магаданской области спасли из снежного плена двух детей

В селе Клепка в Магаданской области спасли из снежного плена двух детей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАГАДАН, 15 фев — РИА Новости. Спасатели и волонтеры вытащили из-под завалов снега и льда двух детей в селе Клепка под Магаданом, у обоих диагностировали переохлаждение, сообщил пожарно-спасательный центр региона.

"В селе Клепка произошел обвал в месте водонапорной башни и бани возле леса, где протекал ручей, в результате чего под завалом снега и льда оказались двое детей в природных ледяных нишах, в которых они играли и рыли себе убежища... Детям 11 и 9 лет", — отметили в ведомстве.

По его данным, в спасательной операции участвовали четверо спасателей и десять волонтеров. Детей передали родителям, а затем на машине скорой помощи отправили в Магадан.
"Фельдшер осуществил осмотр детей и поставил предварительный диагноз — общее переохлаждение. Затем дети были доставлены в Магаданскую областную больницу", — добавили спасатели.
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