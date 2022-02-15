https://ria.ru/20220215/spasenie-1772821386.html

В Магаданской области спасли из снежного плена двух детей

В Магаданской области спасли из снежного плена двух детей - РИА Новости, 15.02.2022

В Магаданской области спасли из снежного плена двух детей

Спасатели и волонтеры вытащили из-под завалов снега и льда двух детей в селе Клепка под Магаданом, у обоих диагностировали переохлаждение, сообщил... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T04:24

2022-02-15T04:24

2022-02-15T05:28

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магадан

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МАГАДАН, 15 фев — РИА Новости. Спасатели и волонтеры вытащили из-под завалов снега и льда двух детей в селе Клепка под Магаданом, у обоих диагностировали переохлаждение, сообщил пожарно-спасательный центр региона.По его данным, в спасательной операции участвовали четверо спасателей и десять волонтеров. Детей передали родителям, а затем на машине скорой помощи отправили в Магадан."Фельдшер осуществил осмотр детей и поставил предварительный диагноз — общее переохлаждение. Затем дети были доставлены в Магаданскую областную больницу", — добавили спасатели.

https://ria.ru/20211207/gibdd-1762619871.html

магадан

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происшествия, магадан