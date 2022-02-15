Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/soglasheniya-1772968173.html
Путин надеется, что Франция и Германия повлияют на Украину по Минску-2
Путин надеется, что Франция и Германия повлияют на Украину по Минску-2 - РИА Новости, 15.02.2022
Путин надеется, что Франция и Германия повлияют на Украину по Минску-2
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:55
2022-02-15T17:55
в мире
олаф шольц
европа
франция
германия
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772962622_0:135:3400:2048_1920x0_80_0_0_0accffe1da87ba7b838d3e98d0b6bfd4.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения."И мы очень рассчитываем на это, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего Федеративная республика и Франция окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти, и это решение будет найдено", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
европа
франция
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772962622_1397:545:3400:2048_1920x0_80_0_0_ff2ae57286373858ce11d919e2d6be40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, европа, франция, германия, владимир путин, россия, украина, минские соглашения
17:55 15.02.2022
 
Путин надеется, что Франция и Германия повлияют на Украину по Минску-2

Путин надеется, что Франция и ФРГ повлияют на Украину для реализации Минских соглашений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения.
"И мы очень рассчитываем на это, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего Федеративная республика и Франция окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти, и это решение будет найдено", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
 
В миреОлаф ШольцЕвропаФранцияГерманияВладимир ПутинРоссияУкраинаМинские соглашения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала