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Путин надеется, что Франция и Германия повлияют на Украину по Минску-2
Путин надеется, что Франция и Германия повлияют на Украину по Минску-2 - РИА Новости, 15.02.2022
Путин надеется, что Франция и Германия повлияют на Украину по Минску-2
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:55
2022-02-15T17:55
2022-02-15T17:55
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения."И мы очень рассчитываем на это, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего Федеративная республика и Франция окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти, и это решение будет найдено", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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в мире, олаф шольц, европа, франция, германия, владимир путин, россия, украина, минские соглашения
Путин надеется, что Франция и Германия повлияют на Украину по Минску-2
Путин надеется, что Франция и ФРГ повлияют на Украину для реализации Минских соглашений