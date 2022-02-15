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Путин надеется, что Франция и Германия повлияют на Украину по Минску-2

Путин надеется, что Франция и Германия повлияют на Украину по Минску-2 - РИА Новости, 15.02.2022

Путин надеется, что Франция и Германия повлияют на Украину по Минску-2

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:55

2022-02-15T17:55

2022-02-15T17:55

в мире

олаф шольц

европа

франция

германия

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения."И мы очень рассчитываем на это, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего Федеративная республика и Франция окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти, и это решение будет найдено", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

европа

франция

германия

россия

украина

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