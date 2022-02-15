17:51 15.02.2022 (обновлено: 19:08 15.02.2022)
Шольц ответил на вопрос, будет ли Зеленский выполнять Минские соглашения
Шольц о том, будет ли Зеленский выполнять Минские соглашения: их должны придерживаться все
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все должны придерживаться Минских соглашений.
"Все должны придерживаться их", - ответил Шольц на пресс-конференции на вопрос о том, будет ли президент Украины Владимир Зеленский выполнять Минские соглашения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля заявил, что тот обещал предоставить для обсуждения в минском формате проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине. Зеленский эти слова на совместной с Шольцем пресс-конференции не прокомментировал.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения. "Мы договорились, что будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений", - сказал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках Минских договоренностей.
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